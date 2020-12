Allá todos somos iguales

No todo tiene un camino trazado… tal vez usted cuenta con 3 títulos, una maestría, un doctorado, es una eminencia, para usted eso es felicidad… puede ser que para otra persona sea levantarse cada mañana y amasar el pan para venderlo en su pequeña panadería o abrir los ojos y escuchar…”Mamá”, hay distintos puntos de vista en la vida, lo que todos deberíamos compartir sin distinción es la empatía y el respeto, si a usted le hace feliz nadar en dinero, poseer muchos títulos y que todos le rindan pleitesía… ¡Bien!, si lo hace feliz ser ama de casa… ¡Bien!, si es feliz comprando la ropa sin marca ¡bien!, a nadie debe importarle, pero si usted es feliz siendo egoísta, interesado, mala gente… ahí sí, nos debemos preocupar, pues: “quién entrega amor, recibe amor”, luego no se ande preguntando ¿por qué a mí?



Usted atesora las joyas, cuentas y todo lo material, pero cuando llegue el momento… no habrá dinero que sirva, pero si amor que reconforte…