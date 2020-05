LEA TAMBIÉN

Viviendo estos momentos de angustia e incertidumbre con esta pandemia mundial del corona virus (covid-19), uno se pone a pensar ¿cómo pudo ocurrir semejante situación?, así tan de imprevisto y de manera fulminante, pero la verdad es que rememorando nuestro pasado histórico, encontramos que ya se produjeron desde épocas muy remotas eventos parecidos, pero sólo haciendo uso de una información publicada en la Revista Cash Internacional No. 53 de agosto 1995, se publicó un artículo que se titulaba precisamente como lo he referenciado ahora: ¡Alerta con los nuevos virus.

! Y en dicha publicación se dice: “Mientras el Ébola ataca a Zaire, plagas desconocidas que viajan por tierra, mar y aire atacan al resto del planeta. Ya se llamen Epstein-Barr; VIH 2, Rift, West Nile o Hanta, estas plagan ignoran las fronteras. El único elemento seguro: si mataran a todos los humanos, ellas no sobrevivirían.

También se dice: “El tercer milenio verá desarrollar el peligro viral”; añaden: “Un siglo después del descubrimiento de los gérmenes por Louis Pasteur y a pesar de los progresos de las vacunas, a pesar de la invención de medicamentos cada vez más sofisticados y de los progresos inauditos de las tecnologías de investigación, las enfermedades infecciosas no ceden” y añaden: “Los virus acompañan a la humanidad desde sus orígenes como el predador sigue a su víctima” y por último: “El único fin de los virus es el de perpetuarse. Infectando al hombre, no hacen más que asegurar su supervivencia”.

Lo dicho en el mencionado artículo de hace 25 años, da la impresión como que fueran palabras rescatadas de estos días, o sea que se quiere advertir, que el corona virus (covid-19), es una más de las plagas, que otras vendrán no sabemos cuándo, ¿qué amerita entonces? o ¿qué debíamos haber hecho?, la respuesta obvia sería: teníamos que remitirnos a experiencias anteriores, para lograr contar con una infraestructura muy fuerte de hospitales, dispensarios, personal médico especializado, enfermeras, etc. y los recursos económicos y materiales suficientes y por supuesto que la mejor prevención siempre será la de contar con las respectivas vacunas.

Habría entonces que pensar que los gobernantes locales y mundiales, tienen inevitablemente que reforzar estos elementos y prepararse no sólo para atenuar el contagio, reducir o mejor evitar las muertes, pero aunque la esperanza primaria es vencer este corona virus (covid-19), no puede descuidarse eventos futuros de nuevas amenazas.