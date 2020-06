Aislamiento por covid-19 en los hoteles

LEA TAMBIÉN

Soy parte de un grupo de personas que llegamos a Quito desde de Lima – Perú, el 21 de Mayo del 2020, en un vuelo humanitario pagado por los pasajeros, muchos de nosotros después de meses de espera angustiosa y confinamiento por el covid-19.

A la llegada nos realizaron la prueba PCR en el aeropuerto y nos llevaron a los hoteles correspondientes para el aislamiento, el resultado de la primera prueba fue negativo.



En mi caso, y creo que el de la mayoría de nosotros, he pagado la prueba PCR a los 7 días de aislamiento en el hotel, esperando poder salir y continuar el aislamiento en casa, como dice el procedimiento del Ministerio de Salud. He recibido el resultado de la segunda prueba negativo.



Desafortunadamente ya vamos a cumplir 11 días de aislamiento en el hotel y no permiten que salgamos a nuestro domicilio, el documento de salida lo estamos esperando, no tenemos respuesta. Hemos enviado mensajes a un correo electrónico, un poco extraño, que el hotel nos ha proporcionado, pmu.ecuador2020@gmail.com, pero nadie contesta, he enviado quejas y solicitudes de información al Ministerio de Salud, a través de su página web, al 171, no hemos tenido ninguna solución.



Los policías que custodian el hotel nos han dicho que no podemos salir y que si lo hacemos seremos sancionados y arrestados sin no tenemos ese papel del Ministerio de Salud.



Seguimos pagando el hotel.



No es verdad que, a los 7 días de aislamiento en un hotel, si la prueba PCR es negativa podemos ir a casa.



Todo esto es contradictorio con lo que ahora se está haciendo en el aeropuerto a los pasajeros que llegan con una prueba de PCR en la mano y van a su casa directamente.



¿Por qué seguimos nosotros aislados en los hoteles, si según la prueba PCR realizada por 2 ocasiones en menos de 8 días estamos negativos para el covid-19?



Esperamos que alguien nos escuche.