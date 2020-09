El aeropuerto de Manta

LEA TAMBIÉN

Muy pronto Manta tendrá un nuevo aeropuerto, estará listo a fines de este año o a principios de 2021. El Gobierno ha decidido dar en concesión a una empresa coreana la administración del aeropuerto y como siempre, ninguna autoridad local, se ha referido a esta concesión sobre si es conveniente o no, y acostumbrados como estamos, a que los gobiernos nos impongan todo, tal como sucede con el Puerto de Manta, estamos muy preocupados por este proceso que se hace en las altas esferas y aquí solo sabemos lo que publica la prensa y un representante de un Comité llamado técnico-ciudadano para el desarrollo del aeropuerto. El Gobierno aduce que la empresa coreana traerá turismo de ese país tan lejano y generará importantes divisas, ¿pero qué beneficios comerciales y económicos traerá a Manta y a Manabí?, esto es lo que más nos interesa y hasta ahora hay muchas interrogantes y pocas respuestas. El alcalde de Manta está haciendo un excelente trabajo, pero pensamos que debe involucrarse de lleno en esta negociación tan crucial para Manta y la provincia de Manabí. Estaremos vigilantes para evitar “que nos hagan chinos”, ¿ya que este Gobierno pronto se irá y quién responderá si no funciona la concesión? Pedimos transparencia y que el Gobierno cumpla, igual que nuestras autoridades. Manta no ha parado desde que el terremoto destruyó el aeropuerto y ahora más que nunca, con la nueva y moderna terminal aérea, ¡ésta ciudad despegara con más fuerza por un futuro promisorio!