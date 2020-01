“Adiós 2019, bienvenido 2020”

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El 2019 fue un año muy duro en los aspectos económico y social, pese a ser sometido a una “cirugía mayor” no se dejó de sentir las consecuencias de la “mesa servida” en la “década ganada”, no se está de acuerdo con las medidas tomadas, pero considero que debemos colaborar con la debacle económica en la que nos encontramos; sin embargo el endeudamiento no se ha superado pues solo se ha cambiado de acreedores. Haciendo mención a las “frases célebres” “puertas abiertas”, “la casa grande” se registró una invasión incontrolable de gente que huyendo de sus realidades de hambre y miseria por el “socialismo del siglo XXI” ingresaron a todo nivel: medicina, magisterio, actividad comercial, menguando el empleo a quienes por derecho corresponde, provocando desempleo y pobreza.

Octubre fue crítico, se evidenció no solo el malestar ante las medidas económicas sino el vandalismo y el terrorismo respaldado por gente inescrupulosa, perteneciente al mismo sector público que hoy están privados de la libertad y otros refugiados en embajadas, ante la derrota sufrida al no poder derrocar al Presidente Moreno, que por su prudencia y tolerancia evitó una masacre.



Los dirigentes indígenas deberían saber que el respeto dentro de la sociedad a la que pertenecemos, debe ser practicado en todo momento. El 2020 inicia con temor, con incertidumbre, con poca credibilidad, pero con esperanza, pues la esperanza es lo último que se pierde.