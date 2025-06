Sobre el impuesto “verde”, como siempre más impuestos para el pueblo, que ya paga muchos, uno de ellos es la revisión vehicular del municipio para que hagamos conciencia y tengamos los carros a punto y no contaminemos. Que nos se les ocurra aumentar el pico y placa a todo el día, esto no soluciona el problema del tránsito, como ya pasó con la medida anterior; se compraron otro vehículo con placa diferente, aumentaron los taxis ejecutivos, taxis amarillos “ilegales”, no entiendo cómo pueden circular libremente sin contar con los documentos en regla.

Sobre los valores extra a pagar por las fundas y envases de plásticos, ya estamos reciclando y con eso me parece que se ayuda mucho con el tema del medio ambiente.