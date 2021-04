Aclaraciones al interesante artículo de Enrique Ayala

Si bien es cierto toda elección política levanta pasiones y posiciones divergentes, sin embargo, las elecciones a las que hace referencia pueden ser una gran ocasión para recuperar la memoria histórica y la dignidad que en la arena política urge a los ecuatorianos. Como complemento al artículo, me gustaría presentar las palabras de Juan León Mera en 1891, respecto de “la elección más peleada del siglo XIX”: “… es cosa muy satisfactoria para el patriotismo de los ecuatorianos, ver que ningún partido (excepto el radical, en paz sea dicho) faltan hombres buenos para la primera magistratura de la Nación, y ver que se escoge lo mejor para la candidatura. Excelente reemplazo para el General Salazar (murió poco antes de las elecciones) es el Doctor Cordero, abogado cuencano de claro talento y mucha instrucción… ha habido un cambio profundo en la personalidad política… hoy profesa doctrinas conservadoras. El Doctor Cordero me honra con su amistad, y sé cómo piensa… quedan como antes sólo dos contendores, ambos excelentes, los Doctores Ponce y Cordero. ¡Cuál triunfará! Nadie puede prever: hasta aquí conservadores y progresistas cuentan fuerzas iguales… Cualquiera que triunfe puede hacer mucho bien a la nación… Pero no bastan los buenos dotes de Magistrado, sino se prestan los ciudadanos a ayudarles y a ser bien gobernados. ¡Los Poncistas quedarán contentos si triunfa Cordero! y los partidarios de este quedarán satisfechos, si triunfa Ponce!” Hasta aquí las palabras de Mera. Ojalá pudiéramos decir lo mismo en estas elecciones del 2021.

En fin, la juventud ecuatoriana tiene derecho a saber que en el Ecuador hubo, no sólo buenos, sino excelentes gobiernos de derecha, una Derecha Social fundada en principios cristianos: hombres honestos y de auténtica vocación política al servicio de sus conciudadanos. Ejemplo de esto (realidad que han tratado por décadas de borrar de la memoria histórica de los jóvenes ecuatorianos) fueron el gobierno de Gabriel García Moreno, al igual que los gobiernos Progresistas católicos. No en vano con elecciones populares, libres y sin fraude lograron hacer sostenibles y dar continuidad a sus propuestas exitosas en lo económico, social y cultural; demostrado que integridad moral, capacidad, orden y progreso, eran posibles en el Ecuador. En cuanto al General Francisco Javier Salazar -mencionado en el artículo- fue uno de los máximos exponentes de esa derecha social, había liderado la restauración del Ecuador luego de 7 años de una de las dictaduras más corruptas que asolaba la nación.