Aclaración a artículo de opinión

En EL COMERCIO, septiembre 15 del 2020, Susana C. de Espinoza, escribió “Proyecto Destrozado”, en el cual, mintiendo y falseando a la verdad, me calumnia, injuria, infamemente destroza mi honra y honor, ataca mi dignidad, con la intención clara de causarme daño y de querer confundir y engañar al pueblo ecuatoriano, presentando como que mi gestión presidencial de 10 años no fue honesta, correcta, que no defendí a los más pobres del país; también utilizando términos, como: “a intervenir en las elecciones con el bobo hijo de un tal A”; que ni en las cárceles, mercados y plazas los escuchamos, que evidencian, complejos, traumas y un lamentable desequilibrio, y se percibe como un mensaje o papel oportunista, que denota una posición arrogante, torpe de desprecio y de una cultura que se desdice de una persona de su talante y hoja de vida.

He sido víctima de un infame pseudo proceso penal, que lo único que ha hecho es demostrar y evidenciar que la justicia en el Ecuador se realiza por impulso del odio y de quienes tiemblan ante mi candidatura y el amor del pueblo ecuatoriano, por quien ha hecho de su bienestar su proyecto vital.



Ciertos jueces se han vuelto sicarios judiciales, testaferros intelectuales, con la única intención de politizar la justicia y obtener una sentencia condenatoria ejecutoriada en mi contra, hasta el 30 de septiembre del 2020, lo cual lo han conseguido, ya que la intención que ellos tenían, es que yo no participe como candidato, matar la democracia, para dejar al pueblo sin esperanza; a los ecuatorianos les constó mis obras durante 10 años, ahí están los colegios del Milenio, los hospitales, los cientos de centros de Salud, la importancia que por primera vez se le dio a la salud, a la educación, el respaldo al sector agrícola, a todos los sectores productivos del país, carreteras, se sacó de la esclavitud a las empleadas domésticas, se respaldó a los trabajadores, obreros, pequeños y grandes empresarios, el crecimiento de la economía jamás ha tenido parangón con mi gobierno, etc., etc. “el programa de becas más grande de América Latina que no paga desde hace meses…” me ha provocado un dolor en el alma muy grande.



Los cachiporreros de la infamia, las cheerleaders de las mentiras, los oligarcas, los sicarios intelectuales, bufones de la verdad, acomplejados y traumados, ciertos jueces corruptos que cínicamente dan entrevistas, que constituyen una apología de los delitos que han cometido, celebran con alborozo el infame proceso y miserable sentencia, dictada en mi contra, por lo cual, muy pronto veremos a pseudos jueces presos, que además tendrán que responder con sus bienes, porque a ese arbitrario, injusto, inconstitucional e ilegal pseudo juicio, se suman los descalificados morales, que no obstante todas sus falacias en mi contra, en más de tres años de ataques infames y calumnias atroces, lo único que han obtenido es el rechazo del pueblo, que no les cree; y, más que nunca tenemos un respaldo popular y como sabían que jamás podrán vencerme en la urnas, compraron a ciertos descalificados e inmorales, para que yo no participe en las elecciones y le quiten al pueblo el derecho de escoger en las urnas.



El pueblo argentino, ecuatoriano y brasileño, diremos no a los oligarcas, mentirosos y farsantes, protestamos contra el FMI y sus políticas de pobreza y miseria; y el neoliberalismo. ¡Viva el Ecuador! Abajo la oligarquía atrasa pueblos.