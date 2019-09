LEA TAMBIÉN

Llama la atención que esto es un tema que lleva años y los asambleístas no progresan, siguen estancados. Todos amamos la vida, y los médicos más, pues dedican su vida a salvarlas. Pero al oponerse a un aborto legal, se fomenta el ilegal que acarrea muerte de uno y muchas veces dos personas. Un médico jamás puede olvidar la muerte de una paciente que en su desesperación utilizando un sucio alambre se auto provocó un aborto, para luego llegar al hospital con una infección generalizada y al ser tardío o no dar resultado, el tratamiento, morir. El aborto no puede ser un deporte, una práctica permanente, pero es un mecanismo eficaz para preservar vidas. Las decisiones son personales.