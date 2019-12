No los abandones

LEA TAMBIÉN

Nosotros antes de tener un perrito o ser dueño de uno primero debemos ser dueños de nuestra conducta, tener ordena nuestra propia vida, tener valores humanos, respetar la vida misma, para que el perrito no se encuentre en el abandono.

Tener una mascota de raza no es un lujo es un ser vivo que necesita atención, cuidado, respeto y amor pero si no te sabes cuidar tu mismo ¿Cómo esperas cuidar a una mascota? Estos animalitos también necesitan un verdadero hogar sin maltrato porque ellos también sienten y sufren. Si tu decides tener en algún momento un perrito bríndale una parte de tu vida, ellos no son eternos y lo único que hacen es serte fiel y te dan amor cuando nadie más lo hace; permanece en las buenas y en las malas pero jamás lo abandones.