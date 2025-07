Zhang Yiyang, actor y cantante chino, fue ejecutado tras ser hallado culpable del homicidio de su novia de 16 años. La noticia, revelada oficialmente el 24 de julio de 2025, conmocionó a miles de seguidores que aún recordaban su paso por el reality Happy to Move y la película ‘The Soul of the Dragon’. Tenía 33 años.

Más noticias

🟥 Zhang Yiyang: la historia detrás de la condena

Según El Espectador, el crimen ocurrió en febrero de 2022, cuando Yiyang llevó a su pareja a un bosque en Xingping con el pretexto de celebrar su cumpleaños. Allí, tras una discusión, la atacó con una navaja plegable, provocándole la muerte. Informes judiciales confirmaron que el actor actuó con premeditación. Intentó ocultar su responsabilidad y luego intentó suicidarse en un hotel.

No te pierdas de leer: Las teorías sobre el final de ‘Stranger Things’: ¿morirá Will? ¿Habrá una pelea con un dragón?

El Universal reveló que el día del crimen, el actor escribió en redes sociales: “Te amaré sin importar qué”. El mensaje, publicado antes del asesinato, fue uno de los elementos más inquietantes del caso.

¿Quién es Zhang Yiyang?:

🗡️ No podía aceptar que lo dejara

Desde septiembre de 2021, Zhang Yiyang y la joven mantenían una relación marcada por el control y la manipulación. Ella quería terminar, pero él se negaba e incluso amenazaba con suicidarse si lo hacía. Tras el crimen, se deshizo del celular y su ropa ensangrentada, pero fue encontrado y entregado a la policía, a decir de El Espectador.

Te puede interesar: Kelly Osbourne, hija de Ozzy Osbourne, se pronuncia tras la muerte de su padre y comparte un video de sus últimos momentos

⚖️ Un juicio que dividió opiniones

El Tribunal Popular Intermedio de Xianyang dictó la pena capital por homicidio con alevosía. Aunque la ejecución ocurrió en diciembre de 2024, la noticia recientemente fue dada a conocer por las autoridades chinas.

Únete a nuestra comunidad de WhatsApp aquí.

Te recomendamos: