En la moda de Nueva York, una nueva prenda tiene la atención de las fashionistas y creadores de tendencias. Se trata del Halal Cart Bandeau Top, un top de luces LED.

Es una prenda diseñada por Edna St. Louis. El top sin mangas combina alta costura y cultura callejera.

Está inspirado en los carritos de comida halal (musulmana) que adornan las esquinas de la ciudad, y se ha convertido en un símbolo de la libertad de expresión que define a Nueva York.

La inspiración para crear el top de luces LED

Edna St. Louis es una diseñadora de vanguardia de 26 años. Ha revolucionado la moda con su audaz creación.

El top tiene una pantalla LED envolvente que despliega palabras como “cordero”, “kebab”, “arroz” y “muffin”, evocando los menús luminosos que iluminan las calles de la Gran Manzana.

Con su diseño tipo corsé y un cierre de velcro ajustable, la prenda es un homenaje a la vida urbana neoyorquina y una declaración de estilo que está conquistando las redes sociales.

Internautas defienden la prenda en redes sociales

El top fue presentado en la Semana de la Moda de Nueva York, en febrero de 2024. Utilizaron plataformas en línea para mostrar la prenda a sus seguidores, lo que ayudó a popularizarla rápidamente entre las fashionistas.

Desde entonces, la pieza ha generado un revuelo en el ciberespacio, con más de 500.000 fans elogiando su diseño como “icónico”. Comentarios en TikTok celebran esta evolución de la moda, comparando el top con las hebillas de cinturón LED que fueron populares entre los millennials a principios de los 2000.

Cuidados del top de luces LED

La prenda es resistente a las salpicaduras y fácil de limpiar. El diseño tiene sus peculiaridades.

Las palabras en la pantalla no se pueden cambiar después de la compra, lo que, según St. Louis, “anularía el objetivo de que sea una tapa de carrito Halal”. Su costo según The New York Post es de 295 dólares.

Desde su lanzamiento, el top ha generado un aumento en las ventas y ha triplicado la lista de pedidos de la marca. “Le debo muchísimo a Nueva York”, comentó la diseñadora. “Es una enorme fuente de inspiración para mí”.