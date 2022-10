Tiktoker ruega con lágrimas que la mantengan: 'No me gusta trabajar, nací para otra cosa'

Redacción Elcomercio.com

En las redes sociales se volvió viral el video de la tiktoker argentina, Nahir Lorenzetti, que se grabó solicitando entre lágrimas que alguien la “mantenga”, ya que no le gusta trabajar.

El video fue publicado el 3 de octubre en su cuenta. Ella asegura que nació “para otra cosa” y que no haría la petición si no fuera “realmente urgente”.

La grabación de 24 segundos llegó a más de 14 600 000 visualizaciones y ha despertado una gran cantidad de reacciones y comentarios no solo a nivel nacional sino en otros países de latinoamérica.

Tiktoker pide ayuda en su mensaje

“Por favor, esto es un llamado a la solidaridad. Yo no haría esto si no fuera realmente urgente. Necesito que alguien me mantenga, porque no me gusta trabajar. Yo siento que nací para otra cosa. No sé, necesita una solución, es muy difícil todo esto”, dijo la tiktoker.

El registro se viralizó de inmediato y en algunas horas superó los millones de reproducciones. Algunas personas le expresaron su apoyo, otros optaron por burlarse de la situación y algunos no dejaban de preguntar si se trató de un pedido real o de una broma.

Otro video pidiendo "no compartir"

A los dos días, la tiktoker pidio a sus seguidores que dejen de compartir el clip anterior. Ella contó que salió en varios medios de comunicación y que el piden entrevistas para saber “cuál sería su trabajo ideal” y no sabe qué responder.

También dijo que hay la posibilidad que le quiten la tenencia de sus hijas. “Mi madre me está mandando mensajes que me van a quitar la tenencia de mis hijas. No es un chiste, basta”, menciona en el segundo video 27 segundos.

¿Quién es la tiktoker?

Nahir Lorenzetti es una influencer argentina de 33 años que comparte contenido en plataformas como TikTok, Deezer, YouTube e Instagram.

Comparte detalles de su vida personal, la relación que tiene con sus hijas, sus problemas personales y su situación laboral.

