El sueño, una necesidad básica, se ha convertido en el centro de una tendencia viral conocida como ‘sleepmaxxing’, que arrasa en TikTok. Este fenómeno, que combina ‘hacks’, productos y rutinas para maximizar la calidad del descanso, genera debate entre expertos. ¿Es realmente efectivo o solo una moda más? Aquí exploramos sus claves, beneficios y riesgos.

¿Qué es el ‘sleepmaxxing’?

El término ‘sleepmaxxing’ se ha viralizado principalmente en TikTok y engloba prácticas para optimizar el sueño nocturno. Desde rutinas elaboradas hasta ‘gadgets’ como mantas pesadas y máquinas de ruido blanco, esta tendencia busca mejorar tanto la cantidad como la calidad del descanso. Según Healthline, incluye métodos como ‘mocktails’ (bebidas sin alcohol) para dormir mejor y usar suplementos de magnesio.

La popularidad del ‘sleepmaxxing’ refleja un interés creciente por el bienestar, especialmente entre generaciones jóvenes como los millennials y la Gen Z, quienes ven el sueño como un pilar de salud, según se recoge en Sky News.

¿Por qué se ha vuelto tan popular?

El auge del ‘sleepmaxxing’ está vinculado a varios factores. Según Sleep.me, la ansiedad por la calidad del sueño y los efectos de un estilo de vida digitalizado han llevado a muchas personas a buscar soluciones extremas para descansar mejor. Además, TikTok actúa como un gran amplificador: ‘hashtags’ como #sleepmaxxing acumulan millones de visualizaciones, lo que ha creado una comunidad global interesada en mejorar su descanso.

Algunos de los videos sobre ‘sleepmaxxing’ que se pueden encontrar en TikTok:

La industria del sueño también juega un papel clave. Según India Today Insight, este sector genera miles de millones de dólares anuales gracias a productos innovadores como colchones inteligentes y dispositivos anti-ronquidos.

Tecnología para dormir mejor:

Beneficios potenciales del ‘sleepmaxxing’

Algunas prácticas promovidas por esta tendencia tienen respaldo científico. Por ejemplo:

Rutinas consistentes: Establecer horarios regulares para dormir ayuda a sincronizar el ciclo circadiano.

Ambiente adecuado: Usar cortinas ‘blackout’ o máquinas de ruido blanco puede reducir interrupciones externas.

Higiene del sueño: Evitar pantallas antes de dormir o consumir alimentos ligeros mejora la calidad del descanso.

Un estudio publicado en The Journal of Sleep Research destaca que dormir bien reduce riesgos de enfermedades cardiovasculares y mejora el bienestar mental.

Críticas y riesgos asociados

No todo lo relacionado con el ‘sleepmaxxing’ es positivo. Expertos advierten que algunas prácticas pueden ser contraproducentes:

Ansiedad por dormir bien: Según Dr. Neil Stanley, esta obsesión puede generar “orthosomnia”, un trastorno donde monitorear excesivamente el sueño causa insomnio, citado por Sky News.

Mala información: Muchas recomendaciones en TikTok carecen de respaldo científico. Por ejemplo, tapar la boca con cinta puede ser peligroso para personas con apnea del sueño, se advierte el Healthline.

Dependencia de ‘gadgets’: Los dispositivos pueden volverse imprescindibles, dificultando conciliar el sueño sin ellos.

Además, Ellen Wermter, especialista en medicina conductual del sueño, señala que estas prácticas no abordan las causas subyacentes del insomnio, según The Every Girl.

Comparación con otras estrategias

El ‘sleepmaxxing’ no es la única forma de mejorar el descanso. Métodos tradicionales como la higiene del sueño o terapias cognitivo-conductuales tienen mayor respaldo científico.

El ‘sleepmaxxing’ refleja una creciente preocupación por el bienestar, pero no es una solución universal. Aunque algunas prácticas pueden ser útiles, muchas carecen de evidencia científica sólida y pueden generar estrés innecesario. Antes de adoptar cualquier método viral visto en TikTok, es esencial consultar con especialistas en sueño.

