La actriz Sydney Sweeney está en el centro de una intensa controversia tras protagonizar una campaña publicitaria para la marca American Eagle. El comercial, que juega con la similitud fonética entre las palabras “genes” y “jeans”, provocó acusaciones de racismo y encendió un debate cultural que escaló hasta la Casa Blanca, según informaron medios como El Imparcial y La Nación.

En el anuncio, la actriz menciona que “los genes se heredan de padres a hijos” y remata: “Mis jeans son azules”. Aunque parece un simple juego de palabras, algunos sectores lo interpretaron como una exaltación de su herencia blanca y cuerpo delgado. La frase “Sydney Sweeney has great jeans” fue vista como una referencia oculta a la genética, lo que derivó en acusaciones de supremacismo blanco.

Steven Cheung, director de comunicaciones del gobierno de EE.UU., no tardó en responder. En un mensaje publicado en la red X, calificó las críticas como “morónicas” y afirmó que reflejan el cansancio de los estadounidenses con la cultura de la cancelación. “Este pensamiento liberal retorcido es una de las razones por las que votaron como lo hicieron en 2024”, escribió Cheung.

Cancel culture run amok. This warped, moronic, and dense liberal thinking is a big reason why Americans voted the way they did in 2024. They're tired of this bullshit. pic.twitter.com/He7Ji6O3VF