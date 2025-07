Dean Cain se convirtió en Superman en los años 90 gracias a la serie ‘Lois & Clark: Las nuevas aventuras de Superman’. Durante cuatro temporadas, entre 1993 y 1997, su imagen fue la del héroe ideal. Pero el actor acaba de revelar una historia completamente diferente de lo que ocurría cuando se apagaban las cámaras.

En una entrevista con Variety, citada por El Universal, Cain confesó que fue víctima de acoso sexual durante el rodaje de la serie. Aunque evitó dar detalles y no mencionó nombres, afirmó que pudo haber protagonizado “la mayor demanda por acoso sexual en la historia de Hollywood”.

😞 “Sentí que me asfixiaba”

Más allá del abuso, Cain habló del desgaste físico y emocional que vivió en el set. Los días de rodaje comenzaban el lunes a las seis de la mañana y se extendían hasta el sábado. Pasaba horas suspendido en cables para las escenas de vuelo, lo que afectaba gravemente su circulación: “No llegaba sangre a las piernas”, recordó.

El actor también mencionó que no le permitían tiempo para entrenar, pues hacerlo implicaría que otros actores recibieran el mismo beneficio, algo que Warner Bros. no quiso autorizar. Esta rutina le hizo rechazar futuras producciones televisivas: “Se siente como si me asfixiara”, dijo.

💸 Sin regalías y con advertencias

Cain reveló que nunca recibió regalías por la serie, a pesar del éxito. Aunque consideró demandar al estudio, le aconsejaron no hacerlo: “Me dijeron que no mordiera la mano que me alimenta”. De acuerdo con Plano Informativo, comparó su caso con el de George Clooney, quien sí logró una indemnización tras su paso por ‘Urgencias’.

🤐 Silencio y tensiones en el set

La serie terminó de forma repentina pese a tener una quinta temporada escrita. Variety señala que existían rumores de tensiones internas, aunque Cain no confirmó ni negó nada. Hasta la fecha, ni su representante ni Warner Bros. han respondido.

Hoy, Dean Cain, a sus 58 años, mantiene una postura polémica en redes sociales, como su apoyo a Donald Trump o sus críticas a la nueva película de Superman dirigida por James Gunn. Pero su confesión más reciente ha puesto sobre la mesa un tema aún más delicado: el costo de ponerse la capa del superhéroe más famoso del mundo.

