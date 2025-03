Mientras Shakira factura con sus conciertos en Suramérica con su gira ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’, su exesposo Gerard Piqué sigue concentrado en sus negocios, pero está muy dolido por estar alejado de sus hijos.

Más noticias

Shakira, Piqué y Clara chía

Shakira se fue de España hace más de un año y vive con Sasha y Milan en Miami, pero los menores la están acompañando en la gira internacional, situación que estaría afectando su educación en los Estados Unidos.

Gerard Piqué está enfocado en sus nuevos proyectos. Cortesía

La situación ha generado cierto inconformismo por el lado de Gerard Piqué, explican en España, porque sus dos hijos están aprendiendo a punta de tutores. En un momento, antes de la gira, el exfutbolista planeó quedarse unas semanas en Miami para cuidar de sus hijos, pero el plan no habría salido.

No deje de leer: Shakira tuvo un gesto supertierno con un exnovio en Argentina

Un nuevo problema se estaría cocinando por la intervención de la novia del exfutbolista en un tema que solo pueden llevar Shakira y Piqué. De acuerdo con Jordi Martín en el programa El Gordo y la Flaca, hay tensión en el ambiente.

Tensión por la educación de Milan y Sasha

El paparazzi comentó que Clara Chía intentó involucrarse en la educación de Milan y Sasha, antes de que se fueran con su madre a la gira de conciertos. La situación no le gustó ni un poquito a la cantante barranquillera ni a su entorno.

Shakira regaló una canción a sus fans chilenos antes de viajar para Argentina. Foto: EFE

Shakira no dejaría pasar por alto ese hecho. “Se siente incómoda con la idea de que Chía tenga un papel activo en la crianza de los niños, lo que lleva a una discusión entre las partes. El descontento se generó partiendo de la idea de contratar tutores, con lo que no hay información sobre si el empresario accedió a sufragar este gasto adicional. Ambas celebridades no lograron establecer un acuerdo y todo empeoró con la posición que adoptó la pareja del catalán. Aparentemente, la relacionista pública no está de acuerdo con las decisiones de la celebridad y lo hizo saber”, explicó El Nacionat de Cataluña.

Lectura asociada al tema: Por esta razón, Piqué ahora vivirá en Miami. No solo es por sus hijos con Shakira

La colombiana, inconforme con la situación, planearía tomar acciones legales, explicó Jordi. “La cantante estaría evaluando sus opciones legales, y no se descarta que en los próximos días tome decisiones al respecto”, dijo.

“Este conflicto pone en evidencia una falta de equilibrio en las responsabilidades parentales, lo que podría complicar aún más la relación entre ambos”, agregó el paparazzi español.

Más del tema: Shakira y Piqué estarán nuevamente juntos, por singular pedido de sus hijos

Shakira quiere alejar a sus hijos de toda polémica y la intervención de Clara Chía sería una violación a los acuerdos a los que llegó con el exfutbolista tras la separación. “Shakira ha sido muy vocal sobre su deseo de mantener un ambiente estable para sus retoños, y la intervención de Clara Chía podría ser vista como una amenaza a esa estabilidad. Por otro lado, Piqué se encuentra en el medio y es complicado, tratando de equilibrar su relación y su responsabilidad como padre”, dijo el medio citado.

Shakira deslumbró a sus fans en Argentina. Foto. Instagram