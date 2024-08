‘RoRo’ Bueno, de 22 años, es una ‘influencer’ española que ha captado la atención en TikTok con su contenido ‘tradwife’ (esposa tradicional). Muestra en sus videos cómo cocina y realiza tareas del hogar para su novio, Pablo, lo que ha generado tanto admiración como controversia.

Aunque enfrenta críticas, ‘RoRo’ defiende su estilo de vida como una elección personal y una forma de expresar su amor. En una entrevista reciente, aclaró que su contenido es una interpretación de un personaje y no refleja completamente su vida real.

‘Roro’ habla sobre feminismo y críticas

En una reciente entrevista, a decir de La Voz de América, RoRo se ha considerado como feminista, siempre que esto signifique “la igualdad de derechos entre hombres y mujeres”, según se cita.

RoRo también ha respondido a los insultos que recibe, tales como “esclava, no te queremos aquí”, al confesar que no es “sumisa”. Para ella, sus videos no reflejan la realidad ni buscan promover valores tradicionales:

“Hay gente muy amable que entiende que es medio un personaje, que realmente no vivo por y para Pablo. Pero hay gente que se lo toma muy en serio. Estoy haciendo una receta para mi novio, pero no significa que las mujeres tengan que ponerse a cocinar”.

¿Qué es ‘tradwife’?

El término ‘tradwife’, abreviatura de “traditional wife” o “esposa tradicional”, describe a un movimiento que busca volver a los valores de los años 50.

Según ABC, las ‘Tradwifes’ se enfocan en la perfección doméstica, desde la cocina hasta la apariencia personal, y defienden un estilo de vida que prioriza la dedicación al hogar y a sus maridos. Este movimiento aboga por una estética y roles tradicionales, con el objetivo de hacer felices a sus esposos.

El movimiento ‘tradwife’ se basa en textos clásicos como ‘Fascinating Womanhood’ de Helen Andelin, publicado en 1963. Andelin sostiene que la “feminidad ideal” permite a las mujeres influir en sus maridos mientras mantienen un rol subordinado en el hogar. Otro libro influyente es ‘The Proper Care and Feeding of Husbands’ de Laura Schelessinger, que enfatiza que la sumisión femenina es esencial para la satisfacción marital, a decir de ABC.

Con el auge de las redes sociales, el movimiento ‘tradwife’ ha ganado visibilidad. Líderes como Alena Kate Pettitt, fundadora de The Darling Academy, utilizan plataformas como Instagram y YouTube para promover su estilo de vida basado en principios bíblicos y la elegancia femenina.