La actriz Rebel Wilson y su esposa comparten una tierna noticia

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

La actriz australiana Rebel Wilson vuelve a acaparar los titulares con una noticia que transforma su familia.

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La actriz es protagonista de un emocionante anuncio. Todo gira en torno a su vida personal, una historia que comenzó con una búsqueda y terminó en un final de cuento.

🤰 Rebel Wilson: un nuevo bebé en camino

La pareja de la actriz, la diseñadora de moda Ramona Agruma, compartió que están esperando a su segundo bebé, según informó Univisión.

La pareja celebró su boda en Italia hace poco más de un año. Este nuevo integrante llega a ampliar el hogar que formaron con su primera hija.

Agruma compartió la gran noticia con un emotivo video en su cuenta de Instagram. La publicación mostraba la transición, de una fotografía de la pareja a la imagen de su primogénita.

El clip culminó con el positivo de la prueba de gestación y un mensaje de alegría: “Bebé número dos está en camino”.

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✨ La historia de amor que se consolida

La protagonista de ‘Pitch Perfect‘ reaccionó emocionada al anuncio en los comentarios de la publicación.

Como reseñó 20 Minutos, la pareja comenzó su historia de amor en 2021, presentadas por una amiga en común.

Wilson hizo pública la relación en junio de 2022 con una frase memorable: “Pensé que buscaba un príncipe Disney… pero tal vez lo que siempre necesité era una princesa Disney”.

En noviembre de 2022 dieron la bienvenida a Royce Lillian, su primera hija, nacida a través de gestación subrogada.

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Rebel Wilson agradeció entonces a la “hermosa gestante” por llevar a la bebé. Con la llegada del segundo hijo, la familia Wilson-Agruma se consolida.

¿Cuál será el sexo del bebé, según los rumores que circulan?

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