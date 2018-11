#paraquecaches

Clima de Quito, ¿por qué eres así?

Quiteño que se respeta conoce el clima de su ciudad. Por eso, en la mañana sale de su casa así:

Al medio día está así:

Y en la tarde pues...

La escena se ha repetido durante todo noviembre, del 2018 pues estamos en plena época lluviosa, pero se hizo más evidente el pasado sábado sábado 17, cuando Quito soportó la lluvia más fuerte el 2018, un aguacero acompañado de granizada que dejó postales como esta:

La del sábado, no solo fue la lluvia más fuerte del 2018, sino una de las que mayor agua acumuló en los últimos 14 años. Esto según datos difundidos por la Red Metropolitana del Monitoreo Atmosfético en Quito que sostienen que el sábado se acumularon 66.6 milímetros de lluvia.

Pero, ¿qué causa este clima tan particular en Quito?. En Afull conversamos con un experto del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología del Ecuador (Inamhi) que nos explicó por qué el clima de la 'carita de Dios' es como es.



Vamos por partes, como sabes, Ecuador tiene solo dos estaciones que en realidad son un periodo seco y un periodo lluvioso. Hablando de Quito específicamente, el clima se ve muy influenciado por lo que sucede en la Amazonía. Es por este motivo que las condiciones climáticas varían tanto en pocos kilómetos.



Guillermo Flores es ingeniero de la Dirección de Pronósticos y Alertas del Inamhi. Él explica que la Sierra ecuatoriana tiene microclimas. El norte de la ciudad tiende a ser más seco que el centro o el sur. Esto porque cada zona tiene diversos factores ambientales: la vegetación es uno de ellos y uno de los más importantes, sostiene.



Entre el 1 y el 22 de noviembre del 2018, se han registrado entre 8 y 17 días de lluvia. Esto depende del sector pues, como seguramente has notado, que llueva en el sur no quiere decir que llueva en Tababela. Así lo demuestran los siguientes datos.



Otro factor que determina el clima en Quito es el ingreso de humedad que viene a la capital desde la fuente amazónica. Flores asegura que esto es algo determinante, pues "dependemos mucho de cómo ingrese la cantidad de nubes hasta el callejón internandino".



El paisaje de las mañanas de la capital es importante para poder determinar qué pasará con el clima a lo largo del día. Es decir, si por las mañanas tenemos un cielo parcialmente nublado y bastante humedad, "la energía solar que ingrese a la superficie es el motor para el desarrollo vertical de la nubosidad". Esto da paso a la formación de las famosas cumulonimbus, que suelen producir precipitaciones.



Lo que ocurrió el sábado 17 de noviembre del 2018 en Quito es un claro ejemplo de lo que Flores explica. Ese día, las cumuloninbus llegaron a tener entre 12 y 13 kilómetros de altitud, lo que dio paso a las precipitaciones sólidas.



Cuando decimos precipitaciones sólidas nos referimos a granizo. También existen las precipitaciones líquidas que son solamente lluvias y los fotometeoros, que son truenos. Estas son "condiciones típicas de la época lluviosa", explica Flores.



Así que no te sorprendas si sigue lloviendo y el clima no cambia mucho. en los próximos días. Sin embargo, Flores recuerda que "el clima es inestable y las condiciones atomosféricas pueden cambiar".



Además, no hay que olvidar que Quito está ubicado en el callejón interandino y, como tal, tiende a tener altos niveles de radiación. Según Flores, en estos días se han registrado valores entre altos y muy altos que, si bien no son los extremadamente altos de septiembre, aún implican que las personas deben protegerse del sol.



Por ello, puedes aprovechar para darle un doble uso a tu paraguas y así evitar que te caigan la lluvia y la radiación