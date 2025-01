Un curioso incidente tuvo lugar durante la grabación del podcast estadounidense ‘One on One With Mike D’, cuando el rapero 2Low disparó accidentalmente un arma de fuego que llevaba en su bolsillo. Este evento ha captado la atención de las redes sociales y ha generado diversas reacciones entre los espectadores y fanáticos.

El incidente del rapero estadounidense 2Low

Mientras 2Low respondía preguntas sobre su carrera y decisiones personales, introdujo su mano en el bolsillo de sus pantalones. En ese momento, el arma se disparó inesperadamente, lo que produjo un fuerte estruendo que sorprendió tanto al rapero como al presentador Mike D. La grabación del podcast capturó este momento, que rápidamente se volvió viral en plataformas digitales, según recoge TV Azteca.

El presentador, visiblemente alarmado, preguntó: “¿Quién disparó? ¿Alguien recibió un disparo?”. Mientras tanto, 2Low, aún en estado de shock, se preocupaba por la seguridad de los presentes, repitiendo: “¿Todo el mundo está bien?”, cita el medio N+.

Afortunadamente, no hubo heridos y el rapero pudo continuar con la entrevista tras una breve pausa para asegurarse de que todos estaban a salvo

Este es el video del incidente:

Reacciones en redes sociales

El video del incidente se ha viralizado en redes sociales, lo que ha devenido en una mezcla de reacciones. Algunos usuarios han tomado el evento con humor, mientras que otros han expresado su preocupación por la responsabilidad en el manejo de armas, especialmente en espacios públicos y profesionales

Este tipo de situaciones pone de manifiesto la necesidad de una mayor conciencia sobre la seguridad al portar armas.

Algunas de las reacciones en redes sociales:

¿Quién es el rapero 2Low?

De acuerdo con La República, previo al incidente, el rapero 2Low compartió su trayectoria personal y su progreso en la música. A los 12 años, grabó su primera canción con los Ghetto Boys y desde entonces ha permanecido activo en el género. También reveló aspectos de su tiempo en prisión a los 15 años y cómo esos momentos influyeron en su estilo artístico.

Una de las canciones de 2Low:

