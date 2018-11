¿Por qué ‘Detective Pikachu’ divide a los seguidores de Pokémon?

De la nueva historia cinematográfica ‘Detective Pikachu’, basada en la reconocida serie ‘Pokémon’, no solo sorprende la voz gruesa y adulta de Pikachu, el compañero de fórmula de Ash Ketchum. Acostumbrados al “¡Pika, pika!”, el adorable lenguaje del pequeño roedor eléctrico, seguidores a escala mundial están divididos por la adaptación hiperreal del personaje.

Desde que ese rostro tierno apareció en un videojuego, en 1996, ha estado estado presente en todo tipo de producciones, tanto cinematográficas como visuales dirigidas para los ‘gamers’. Pero eso sí, siempre mantuvo su apariencia lisa.



El corto tráiler de la película, que se estrenará en el 2019, no solo retrata a un pokémon adulto, algo pícaro y detectivesco que quiere ayudar a Tim, protagonista de la cinta, a encontrar a su padre. En el audiovisual se muestra a un renovado pikachu que recorre una ciudad con seres humanos y con una textura con pelaje, similar a la de un pequeño peluche o un animal. Y no solo sucede con el pequeño ratón, sino con Psyduck, el pato amarillo del equipo Rocket, Bulbasaur, Charmander y Jigglypuff.

Entre las diversas versiones que se han presentado del pokemón amarillo en la pantalla como ‘Pokémon, yo te elijo’ de 1998 a ‘Pokémon: Hoopa y un duelo histórico’ del 2015, esta es la primera que lo integra en el mundo real.



Decenas de fanáticos en Twitter cuestionaron la nueva versión de este personaje, mientras que otros apoyan su imagen. A la periodista Megan Farokhmanesh, del medio especializado de entretenimiento The Verge le parece que el pikachu detective tiene una textura “pesadillesca”. “Desde el peluche de Jigglypuff (al que yo siempre vi como un globo) o lo que sea que hayan hecho con Charizard. Pikachu está a mitad de camino entre Winnie the Pooh y esa triste versión que sale en Christopher Robin”, dijo la profesional en Twitter.

Pero otros usuarios de la red social mostraron su aprobación por el renovado Pikachu. La cuenta de @lic_metal dijo: “todos sabemos que Sparky, el pikachu de Ritchie, tenía el pelo largo desde antes de que saliera el tráiler de Detective Pikachu”. Hizo una referencia al pokemon de un contrincante de Ash Ketchum.



Sobre el teaser, que se presentó el lunes 12 de noviembre del 2018, y la presentación de los personajes de la película, la usuaria @AkkiRini mencionó que "muy contrario a la opinión de muchos de los que sigo y me siguen, tengo que decir que las versiones realistas de los pokemones en "Detective Pikachu" están bien. Literalmente son lo más cercano a lo que sería un pokémon en la vida real, aunque sí, hicieron muy peludos a algunos".



Hasta este miércoles (14 de noviembre del 2018), el tráiler, liberado por la Warner Bros., supera las 30 millones de visitas en YouTube.

Video: YouTube, cuenta: Warner Bros. Pictures.