39 años después, ¿Qué sucedió con los personajes de ‘The Shining’?

Con la revelación del tráiler de ‘Doctor Sleep’, la continuación de ‘The Shining’, la obra más grande del cineasta Stanley Kubrick, los pasillos -sangrientos y aterradores- del hotel Overlook vuelven a la vida. Seguramente recordarás -como seguidor del buen cine de terror- cuando el pequeño Danny recorre el hotel en un triciclo y las gemelas de vestido azul le dicen: “Ven, juega con nosotras”. O el trastornado Jack Torrence cuando rompe la puerta con un hacha y ubica su rostro desquiciado frente a la cámara.

A 39 años de su estreno, la película se ha ganado un puesto en el cine de culto pero ¿qué ha sido de sus personajes principales?



Jack Torrance, personaje mentalizado por Stephen King, significó uno de los grandes aciertos del actor estadounidense Jack Nicholson. El artista, quien participó en más de 70 películas y tres premios Oscar como Mejor actor principal o de reparto, también ostenta el mayor número de nominaciones al mayor galardón de la Academia.



En el libro, Torrance es un personaje secundario que tiene problemas con el alcohol y trata de acercarse a su hijo y a su familia, pero en la versión cinematográfica de Kubrick, el padre muestra varios problemas psicológicos antes de entrar en contacto con el hotel. Es frío, distante, paranoico, frustrado, más realista.

Nicholson se retiró de la industria cinematográfica en el 2010, con la película ‘How Do You Know’, en la que interpreta al papel de Charles Madison. En la cinta, comparte créditos con Reese Witherspoon, Paul Rudd y Owen Wilson.



Danny, el pequeño hijo de Jack Torrence, fue interpretado por el estadounidense Danny Lloyd cuando tenía 5 años. Él asombró al director por su capacidad de concentración durante extensos momentos y fue el ganador del casting, en el que participaron más de 5 000 candidatos. Apenas vio la película completa cuando cumplió 17 años.



El papel de Wendy Torrance, madre de Danny y esposa de Jack, fue el más reconocido que la actriz norteamericana Shelley Duvall tuvo durante su trayectoria cinematográfica. Antes, tuvo participaciones en producciones audiovisuales como ‘Popeye’, ‘Nashville’, ‘Annie Hall’ y ‘3 Women’, película por la que ganó el premio en el Festival de cine de Cannes como Mejor Actriz.

Tras su papel en ‘The Shining’, su carrera fue pausándose de poco. Sus últimas producciones se registran hacia inicios del siglo XX con ‘Dreams in the Attic’ (2000) y ‘Manna from Heaven’ (2001). En este 2019, Duvall, quien se alejó del cine, cumplirá 69 años en Texas.



Las gemelas Grady, que aterrizaron en un par de segundos a Danny y a quienes vieron ‘The Shining’ fueron llevadas a la vida por Lisa y Louise Burns. Las hermanas, que ahora tienen 51 años, no volvieron a aparecer en otra película. Lisa estudió la carrera de literatura, mientras que Louis siguió el camino de la microbiología.

Joe Turkel trabajó en producciones televisivas y cinematográficas. Su papel como el siniestro camarero Lloyd del hotel Outlook en ‘The Shining’ le abrió paso su próxima producción, el doctor Eldon Tyrell en la película ‘Blade Runner’ del cineasta Ridley Scott.



Sus últimas producciones fueron ‘The Dark Side of the Moon’ (1990) de Paxton Warner y la serie ‘Yo y el mundo’ en 1998. Actualmente, Turkel está retirado del cine y tiene 91 años.



Scatman Crothers construyó una carrera artística no solo como cantante, sino como músico y actor. Entre sus participaciones más destacadas están la serie televisiva ‘Chico and the Man’, donde interpretó al ‘hombre basura’ y en ‘The Shining' como Dick Halloran, el chef del hotel. Cinco años después de la película, Crothers fue diagnosticado con cáncer de pulmón. Perdió la lucha contra la enfermedad en 1986.



El estadounidense Barry Nelson se ganó una página en la historia del cine por ser el primer actor en interpretar a James Bond en la película ‘Casino Royale’ (1954). Él interpretó al gerente del hotel Outlook, quien contrata los servicios de Nicholson y su familia para hacer cargo del complejo durante el invierno. Su último trabajo fue en la serie ‘Monsters’ en 1990. En el 2007, murió a los 89 años.

Philip Stone fue un actor que gustaba al director Stanley Kubrick. Tras interpretar a Delbert Grady, el exvigilante en el hotel que asesinó a su familia, apareció también en ‘La naranjilla mecánica’ y ‘Larry Lindon’. En el 2003, el actor murió a los 79 años.