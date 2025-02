El pasado lunes 17 de febrero de 2025, el mundo musical se enlutó con la muerte de Paquita la del Barrio, quien falleció de un infarto fulminante en su casa en Veracruz. La noticia de su muerte ha desatado un debate sobre su herencia y las declaraciones que hizo en vida sobre no dejar nada a sus hijos.

Paquita la del Barrio y su herencia

Paquita la del Barrio, cuyo nombre real era Francisca Viveros Barradas, tuvo una carrera de más de cuatro décadas en la música, siendo célebre por su canción ‘Rata de dos patas’.

A pesar de sus problemas de salud en los últimos años, relacionados con su columna, piernas y pulmones, nunca dejó de trabajar y acudía a sus presentaciones, incluso en silla de ruedas. Su fallecimiento ha dejado un vacío en la industria musical y entre sus seguidores.

La intérprete dejó tres hijos: Miguel Gerardo Viveros y Javier Gerardo Viveros, de su primer matrimonio, y Martha Elena Martínez Viveros, de su segundo matrimonio. En un video de 2023, Paquita declaró que no tenía intenciones de heredar a sus hijos, afirmando que no había hecho testamento porque no quería y que, de tener dinero, se lo gastaría en vida. Ahí se avivó la disputa de la herencia de Paquita la del Barrio.

La gran fortuna de Paquita la del barrio

A pesar de sus declaraciones, se ha revelado que Paquita tenía una fortuna estimada en 10 millones de dólares, según la publicación ‘Celebrity Net Worth’. Esta cifra incluye sus cuentas bancarias y negocios, como restaurantes. La noticia de su herencia ha generado controversia, especialmente debido a la distancia que mantenía con sus hijos.

Miguel Gerardo Viveros, Javier Gerardo Viveros y Martha Elena Martínez Viveros serían los herederos de su fortuna, a menos que Paquita hubiera redactado un testamento favoreciendo a alguien más. Si ellos fueran los únicos herederos, los 10 millones de dólares se repartirían en partes iguales, correspondiendo 3,3 millones de dólares a cada uno.

La disputa por la herencia

El fallecimiento de Paquita también ha desatado una disputa entre sus hijos, quienes, según informes, no se hablan y podrían enfrentarse en una batalla legal por la herencia. Esta situación ha captado la atención de los medios y del público, quienes siguen de cerca el desarrollo de los acontecimientos.

La vida de Paquita la del Barrio estuvo marcada por momentos difíciles y polémicos. Con tan solo 16 años, se casó con su primer esposo, Miguel Gerardo Martínez, con quien tuvo dos hijos. Tras descubrir que su esposo tenía otra familia, se separó y se convirtió en madre soltera. Posteriormente, conoció a su segundo marido, Alfonso Martínez, con quien tuvo a su hija Martha Elena y dos gemelos que murieron al nacer.

Paquita, una irreverente

Paquita siempre se caracterizó por su lucha contra el machismo y su defensa del empoderamiento femenino a través de sus canciones. Su legado musical incluye éxitos como ‘Rata de dos patas’, ‘Tres veces te engañé’ y ‘Cheque en blanco’, que seguirán resonando en las emisoras y en el corazón de sus seguidores.