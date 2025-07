Ozzy Osbourne fue despedido por miles de personas que colmaron las calles de Birmingham, ciudad que lo vio nacer, crecer y convertirse en leyenda. El 30 de julio de 2025, el cortejo fúnebre recorrió sitios emblemáticos mientras los fanáticos coreaban sus canciones, según informó EFE.

Más noticias

Desde la mañana, la atmósfera en el puente de Black Sabbath era solemne y vibrante. Allí se reunieron seguidores con camisetas negras, chaquetas de cuero y carteles con mensajes de despedida. El homenaje se transformó en una procesión histórica que combinó duelo y celebración.

🌹 Ozzy Osbourne: “Back to the Beginning”, una última vez

A las 13:00 (hora de Inglaterra), el coche fúnebre de Osbourne avanzó lentamente por calles significativas para él: desde el estadio Villa Park —donde se realizó su último concierto Back to the Beginning— hasta el memorial de Broad Street, acompañado por la música de Bostin’ Brass.

No te pierdas de leer: Ozzy Osbourne y el rumor que marcó sus últimos días

Ese último concierto, de acuerdo con Clarín, fue también el cierre oficial de la carrera de Black Sabbath, con invitados como Metallica y Guns N’ Roses.

💔 El llanto de Sharon y sus hijos conmovió al mundo

Las imágenes más desgarradoras llegaron cuando Sharon Osbourne, junto a sus hijos Kelly, Jack y Aimee, depositó flores moradas frente al banco conmemorativo de Black Sabbath. El llanto de la familia fue captado por medios internacionales y viralizado en redes sociales, donde usuarios destacaron el profundo vínculo entre ellos.

Bio Bio Chile resaltó que Sharon, vestida de negro, llevaba un collar con lo que parecía ser el anillo de bodas de Ozzy. Ese gesto íntimo fue interpretado como una muestra del amor inquebrantable que compartieron por más de cuatro décadas.

Ozzy Osbourne causa de muerte:

🕯️ Un funeral privado con una voluntad clara

Luego del recorrido público, se llevó a cabo un funeral privado. El acto fue organizado por el Ayuntamiento de Birmingham en coordinación con la familia Osbourne, que financió todos los detalles, reportó Clarín.

En declaraciones a BBC, el alcalde Zafar Iqbal afirmó: “Vinimos a rendir nuestros últimos respetos a una de las mayores leyendas de Birmingham”.

La última voluntad de Ozzy, revelada en una columna de 2011 y citada por medios británicos, era clara: no quería una tragedia, sino una celebración. Incluso bromeó con que podían sonar canciones de Justin Bieber o Susan Boyle, siempre que su familia fuese feliz.

🎸 Una leyenda que recaudó millones por una buena causa

El concierto Back to the Beginning no solo fue su despedida musical, sino un evento benéfico que recaudó más de 200 millones de dólares. Tom Morello, guitarrista de Rage Against the Machine, confirmó a través de redes sociales que fue el espectáculo solidario más exitoso de la historia.

Te puede interesar: La voz rota de Ozzy Osbourne también cantó baladas metaleras que tocan el alma

Los fondos serán destinados al Hospital Infantil de Birmingham, el Hospicio Infantil Acorn y Cure Parkinson’s, organización dedicada a buscar la cura de la enfermedad que padecía el cantante desde 2019.

Ozzy Osbourne último concierto:

Te recomendamos: