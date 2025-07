El legado de Ozzy Osbourne, el ícono del heavy metal fallecido a los 76 años el pasado 22 de julio de 2025, no solo está marcado por riffs demenciales y gritos desgarradores. También hay un rincón menos explorado en su discografía: las baladas metaleras. Canciones que revelan un alma herida, una sensibilidad inesperada y una conexión íntima con el dolor, el amor y la nostalgia.

💔 Ozzy Osbourne y su lado más íntimo

Aunque forjó su nombre como el ‘Príncipe de las Tinieblas’, Ozzy Osbourne también dejó huella en las canciones donde bajaba el volumen y subía la emoción. Por ejemplo, Changes, lanzada en 1972 junto a Black Sabbath, puede hacer vibrar a cualquiera. Escrita en medio de la separación amorosa del baterista Bill Ward, la melodía nació cuando Tony Iommi improvisó un riff de piano. Osbourne tarareó encima y Geezer Butler escribió una letra desgarradora. El resultado fue una pieza que se apartaba del sonido oscuro de la banda, como lo cita The New York Times.

Décadas más tarde, Rolling Stone recordó cómo Osbourne regrabó Changes en 2003 como un dueto con su hija Kelly, en el apogeo del reality familiar ‘The Osbournes’. La emoción era tan genuina que la canción revivió en listas y entre fanáticos que recién descubrían esa faceta suya.

💘 Un grito de amor que no todos conocen

Si hay una melodía que marcó un hito en su carrera en solitario, esa fue Mama, I’m Coming Home. Escrita en 1991 junto a Zakk Wylde y Lemmy Kilmister, esta canción no estaba dedicada a su madre, sino a Sharon, su esposa y mánager. Según Osbourne, era la frase que le decía cada vez que finalizaba una gira.

The New York Times destacó la importancia emocional de esta canción en su vida. Durante la enfermedad de Sharon, el propio Ozzy confesó que no podía interpretarla sin quebrarse. Fue, además, su tema en solitario que entró al Top 40 estadounidense, consolidando su lugar en MTV y en el corazón de una nueva generación de oyentes.

Esta canción, si se sigue la letra, tiene un componente muy emocional que también podría anunciar una despedida. Interpretada durante su última gira ‘Come to the Beginning’, al parecer fue una de las formas en las que Ozzy quiso decir adiós a quienes siempre lo amaron y lo seguirán amando.

🎭 Close My Eyes Forever, el temazo que nadie esperaba

Otro momento inesperado fue el dueto con Lita Ford en Close My Eyes Forever, una canción sobre una relación tortuosa. Ford relató a Rolling Stone cómo la canción nació en una improvisación durante una noche de copas en su casa. Osbourne y ella conectaron de inmediato, y sin planearlo, crearon uno de los temas más oscuros y bellos del glam metal de los 80. La canción alcanzó el Top 10 en Estados Unidos.

🌠 Ordinary Man, su último gran adiós

En 2020, con más de cinco décadas de carrera, Ozzy lanzó Ordinary Man, una canción que mira hacia atrás con nostalgia. Con arreglos de cuerdas, piano grabado en Abbey Road y la colaboración de Elton John, la canción parece un testamento. “No me olvides cuando se apaguen los colores”, canta. Una frase que hoy, tras su fallecimiento, resuena con fuerza. Rolling Stone lo describe como un canto final, una despedida desde el escenario vacío.

🌑 Más allá del metal

Estas canciones demuestran que Ozzy Osbourne no fue solo riffs y oscuridad. Fue también fragilidad, ternura, introspección. Un artista que, aunque forjado en el metal, no temía mostrarse vulnerable y auténtico. Como bien lo resumió The New York Times, su “gemido desolado y ronco” no solo sirvió para evocar horror, sino también para transmitir tristeza, amor y esperanza.

