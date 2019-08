#paraquecaches

¿Qué es el osteosarcoma? el raro cáncer por el que murió la hija de Luis Enrique

Decenas de mensajes dirigidos al exentrenador del Barcelona F.C. y de la Selección de España Luis Enrique circulan en redes sociales. Esto luego de que él confirmó este jueves 29 de agosto del 2019 que Xana, su hija de nueve años, falleció "después de luchar durante cinco intensos meses contra un osteosarcoma".

Los futbolistas Gerard Piqué, Lionel Messi, Javier Mascherano, Luis Suárez, el tenista Rafael Nadal y más personalidades del mundo deportivo han expresado sus condolencias a Luis Enrique por el deceso de la pequeña. "Te echaremos mucho de menos, pero te recordaremos cada día de nuestras vidas con la esperanza de que en un futuro nos volveremos a encontrar. serás la estrella que guíe a nuestra familia", concluye el mensaje difundido por Luis Enrique.

Míster, lo siento en el alma. Descansa Xana. — Gerard Piqué (@3gerardpique) August 29, 2019

Sin palabras.

Descansa en Paz Xana.

Siempre te recordaremos con mucho amor.

Luis y Elena los abrazamos con el corazón. — Javier Mascherano (@Mascherano) August 29, 2019

Acabo de enterarme de la terrible noticia del fallecimiento de Xana.

Estoy muy triste y no puedo ni imaginar el dolor de la familia.

Un abrazo enorme a Luis enrique y toda la familia desde la distancia.

Mucha fuerza y ánimos en estos momentos tan duros! — Rafa Nadal (@RafaelNadal) August 29, 2019

"Si bien es raro, el osteosarcoma es el tipo más frecuente de cáncer de hueso", explica el sitio web de la Clínica Mayo. La enfermedad empieza "en las células que forman los huesos... generalmente se encuentra en los huesos largos, con mayor frecuencia los de las piernas, pero a veces se presenta también en los huesos de los brazos. Sin embargo, puede formarse en cualquier hueso", dice el portal.



La enfermedad tiene mayor tendencia a manifestarse en adolescentes y adultos jóvenes pero, como en el caso de Xana, también puede aparecer en niños y adultos mayores. Es tratada generalmente con quimioterapia y cirugía, pero no con radioterapia pues se ha demostrado que no resulta eficaz para el tratamiento.



El Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos asegura que "el osteosarcoma representa aproximadamente el 5% de los tumores infantiles", por lo que el caso de Xana es considerado extremadamente raro. Además, la pequeña murió por un cáncer bastante agresivo que en solo cinco meses le quitó la vida.

El osteosarcoma es un tipo de tumor maligno que debilita la posibilidad de generar huesos nuevos. La hija del exentrenador de la selección de España y del Barcelona FC Xana murió como consecuencia de la enfermedad. Foto: AFP.

El osteosarcoma solo puede ser diagnosticado "mediante una biopsia con aguja gruesa o una biopsia quirúrguca abierta", asegura el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos. Según la Asociación Española Contra el Cáncer (aecc), la enfermedad "se origina en las células óseas más inmaduras, que son las que generan hueso nuevo (los osteoblastos).



Según este último organismo, los osteosarcomas aparecen de forma esporádica y las causas de la enfermedad son desconocidas. Por ahora se sabe que hay al menos "un gen que está relacionado con un mayor riesgo de padecerlo, el cual está también asociado a un cáncer ocular que se presenta en niños", dice la BBC citando a la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.



El síntoma más habitual de esta enfermedad es el dolor. Sin embargo, se necesitan varias pruebas para poder llegar a un diagnóstico. La BBC dice que los médicos aseguran que el dolor se presenta cerca de la articulación afectada por el tumor y que "a menudo se pasa por alto por no considerarse demasiado grave".



Por la naturaleza de la enfermedad, otros síntomas que pueden presentarse, según la Acc son, además del dolor, "la aparición de un engrosamiento o aumento de tamaño de una parte del hueso". Además, como consecuencia de la debilidad del hueso, se pueden presentar fracturas del mismo ante traumatismos pequeños.

Según la Clínica Mayo "no existe una forma conocida de prevenir el osteosarcoma". Sin embargo, advierte, "algunos factores como haber recibido radioterapia o tener ciertas enfermedades genéticas aumentan el riesgo de padecer este trastorno". No olvides que "tener un factor de riesgo no significa que tendrás osteosarcoma".