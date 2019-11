#Paraquecaches

¿Por qué el día contra la violencia de género es el 25 de noviembre?

El mundo conmemora cada 25 de noviembre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, también llamado el Día Internacional de la No Violencia de Género. La fecha, cuyo fin es sensibilizar y denunciar la violencia que sufren las mujeres en el mundo, recuerda un evento trágico en la historia de la lucha por los derechos de las mujeres.

Así lo explica la ONU, el organismo que, por medio de su Asamblea General adoptó en el año 2000 la fecha, en su sitio web. Sin embargo, de manera extraoficial los orígenes del día datan de 1981 y el hecho que motivó las congregaciones exigiendo garantías de derechos para las mujeres tuvo lugar en 1960.



¿Por qué el 25 de noviembre? Ese día fueron asesinadas las hermanas Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, opositoras del dictador Rafael Leónidas Trujillo que el 25 de noviembre de 1960 ordenó su ejecución.

21 años después del asesinato de las hermanas Mirabal en República Domincana se realizó el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe donde se marcó el 25 de noviembre, día de su asesinato, como el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Foto: captura.



En 1981, el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe se celebró en Bogotá el 25 de noviembre, cuando se cumplieron 21 años del asesinato de las hermanas. Allí, según explica la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de la ONU, "se decidió marcar el 25 de noviembre como el Día Internacional de No Violencia contra las mujeres, recordando el asesinato de las hermanas Mirabal".



Según relata el diario El País de España, el 25 de noviembre de 1960 fueron hallados los cuerpos de las tres hermanas "destrozados, en el interior de un Jeep hundido en un barranco en Salcedo, al noreste de República Dominicana", pero un accidente de tránsito no fue la causa de su muerte.



Las hermanas Mirabal fueron asesinadas por un escuadrón que las mató a golpes y las colocó dentro del automóvil con el fin de simular el accidente de tránsito. Con ellas estaba Rufino de la Cruz, quien también fue asesinado.



A las hermanas Mirabal también se las conoce como 'las mariposas' y su ejecución fue uno de los detonantes de la caída de Leónidas Trujillo, cuyo gobierno, que se extendió por 30 años, cometió constantes violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos de República Dominicana.

Cientos de pares de zapatos rojos fueron colocados en la plaza Jourdan de Bruselas en Bpelgica como parte de la exposición Red Shoes que rinde homenaje a las víctimas de violencia machista. En lo que va del 2019 en Bélgica 100 mujeres han sido asesinadas por sus parejas. Foto: EFE.

'Las mariposas' fueron asesinadas por oponerse a la dictadura de Leónidas Trujillo. Meses antes de su asesinato, Minerva y María Teresa fueron juzgadas junto con sus esposos por supuestamente atentar contra la seguridad del Estado. Fueron declaradas culpables y condenadas a prisión, pero el propio Trujillo las puso en libertad el 9 de agosto.



Las hermanas continuaron con su activismo y se sabían amenazadas. Según El País, en más de una ocasión Minerva dijo: "Si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte". Y así fue. El asesinato de 'las mariposas' no solo detonó la caída del dictador, sino que las convirtióen un símbolo de lucha contra la violencia de género, una problemática que se cobra la vida de una mujer cada 70 horas en Ecuador, según organismos que defienden los derechos de las mujeres en el país.

Entre el 1 de enero del 2014 y el 18 de noviembre del 2019, 720 mujeres han sido víctimas de femicidio en el país. Solo en este 2019 , según las cifras de la Alianza para el Monitoreo y Maepo de los Femicidios en Ecuador 95 mujeres han sido violentamente asesinadas solo por el hecho de ser mujeres; en la mayoría de los casos (57) el victimario es la pareja o la expareja de la víctima. Al contrario, los registros de la Fiscalía General del Estado muestran 45 casos de femicidio hasta octubre del 2019.

Miles de personas se manifestaron en París contra la violencia sexista. En Francia 137 mujeres han sido asesinadas por sus parejas en lo que va del 2019. Foto: EFE.

Minou Tavárez Mirabal, hija de Minerva Mirabal, tenía cuatro años cuando su madre fue asesinada. Recuerda poco de ella, pero tiene la certeza de que era una mujer fuerte. "El día que a ella se la llevaron presa, yo me aferré a su pierna y ella se molestó conmigo porque me eché a llorar... Yo creo que no quería verse débil frente a quienes se la llevaron", dijo en declaraciones a El País.



Para Minou, "una sociedad no puede llamarse democrática si tolera que a las mujeres se las está matando y asesinando. Y eso se produce, además, con mayor frecuencia en los espacios donde deben estar más protegidas, sus hogares, su entorno, con las personas con las que se relacionan". Actualmente ella es profesora universitaria e, inspirada en el legado de su madre y sus tías, fundó el partido Oposición Democrática.



Ella está convencida de que el crimen de su madre fue de carácter político. "Las mataron porque llevaron adelante un movimiento de resistencia político, el más importante contra la dictadura de Trujillo. Y él se sentía impotente, pensaba que lo podía doblegar, así que las mató. El dictador ya había dicho que sus principales problemas eran la iglesia católica y la familia Mirabal", recuerda.

Pero además, la hija de Minerva asegura que el dictador tenía una fijación con su madre, quien lo rechazó en más de una ocasión. Según su relato, "Trujillo había intentado poseerla, como todo lo que había en este país, en esta isla que creía que era de su propiedad. Y ella se permitió el atrevimiento de rechazarlo y de rechazar su acercamiento para conquistarla. Y le rechazó también de manera política. Y Trujillo lo sintió", relata Minou.



El asesinato de su madre trajo consigo una fecha de movilizaciones y de reivindicación de derechos de las mujeres en todo el mundo. En Quito, este sábado 23 de noviembre del 2019 mujeres de todo el país se concentraron en el Arco de la Circasiana del parque El Ejido exigiendo memoria y justicia para las mujeres víctimas de violencia de género en el Ecuador.

Miles de personas se congregaron en la Piazza di San Giovanni en Roma al finalizar la protesta organizada por el colectivo Ni una menos que denuncia la violencia patriarcal, económica e institucional que se ejerce contra las mujeres. Foto: AFP.



El recorrido tuvo tres puntos representativos del sector con tres acciones y consignas. La primera fue en la Unidad de Flagrancias con la consigna "hagamos justicia", la segunda fue en la plaza de San Blas con "hagamos memoria" en la que se levantó un altar como homenaje a las víctimas de femicidios y el tercero en el parque El Arbolito con el lema "hagamos reparación" donde familiares de las víctimas tejieron un mandala.



Acciones similares tuvieron lugar en todo el mundo con masivas manifestaciones exigiendo para las víctimas de violencia de género justicia y memoria. En México, donde este 2019 la violación de oficiales de la Policía a una mujer desató una ola de indignación y marchas multitudinarias la consigna fue "no me cuidan, me violan".

Los cuerpos de las hermanas Mirabal, cuyo asesinato fue el punto de partida para todas las movilizaciones reivindicativas en el mundo, descansan en la comunidad Ojo de Agua, en las afueras de Salcedo. Allí también funciona un museo en su honor que está abierto al público.



República Dominicana, el país de las hermanas Mirabal es uno de los que registra mayor número de casos de femicidios de América Latina. Por ello este 24 de noviembre del 2019 unas 200 personas asistieron a la Marcha de las mariposas, que, bajo la consigna 'ni una menos' rindió homenaje a las mujeres que dieron sus vidas por la liberación de su país, hace 59 años.