19 de noviembre: Día Internacional del Hombre y también del retrete

El 19 de noviembre de cada año se celebra el Día Internacional del Hombre y aunque parezca una broma también se conmemora el Día del inodoro.

Así lo tiene establecido la Organización de las Naciones Unidades como parte del listado de los días internacionales. El 19 de noviembre figura el Día Mundial del Retrete, mientras que el Día Internacional del Hombre todavía no es reconocido por esta organización… ni por ninguna.



Pero tranquilos porque con reconocimiento o sin el varios países celebran a ellos el 19 de noviembre de cada año. Y ¿cómo surgió esta celebración? A continuación un poco de historia.



Según recoge el portal internationalmensday.com, el profesor de la Universidad de Missouri, en EE.UU., Thomas Oaster fue quien propuso que el 19 de noviembre se celebre al género masculino. Y lo hizo con un artículo publicado en 1993 titulado ‘Día Internacional del Hombre'.



Pero fue recién en 1999 cuando se instauró la fecha para la celebración por un grupo de hombres entre los que se encontraba el profesor Oaster. Como objetivo de este ‘festejo’ está ahondar en temas de salud masculina.



Otros datos relevantes sobre la conmemoración al hombre es que la directora del Programa Mujeres y Cultura de Paz de la Unesco en 1999, la señora Ingeborg Breines, apoyó la iniciativa de Oaster y su séquito de elegir un día para ellos. A Breines le pareció excelente idea, porque la fecha podría proporcionar equilibrio entre géneros y estuvo presta para cooperar.

¿Sabes cuántos hombres existen en el país? Te lo contamos al recordarse el #DíaInternacionalDelHombre #BuenasCifras pic.twitter.com/ot9nCZLPtz — INEC (@Ecuadorencifras) November 19, 2019



En 2009 se ratificaron seis importantes pilares para el festejo del Día Mundial del Hombre, menciona diaintercionalde.com. , que enumeramos a continuación:



1. Promover modelos masculinos positivos y más normalizados.



2. Celebrar las contribuciones del hombre a la sociedad, a la familia, al cuidado de los hijos y del medioambiente.



3. Hacer hincapié en la salud y el bienestar de los hombres, tanto física como en los planos espiritual y emocional.



4. Poner de relieve la discriminación contra los hombres en las actitudes y expectativas sociales.



5. Mejorar las relaciones de género y promover la igualdad.



6. Crear un mundo más seguro y mejor donde los hombres puedas alcanzar su pleno potencial.



Y ¿qué onda con el Día Mundial del Retrete?. Suena a cualquier cosa, pero la verdad es que este objeto ayuda a salvar vidas. La Unesco dice que el inodoro “evita la transmisión de enfermedades y facilita la salubridad de los espacios”.



Y claro, tener inodoro en casa, en la oficina, en el centro comercial es básico. Sin embargo, existen 4 200 millones de personas que no cuentan con servicios de saneamiento, lo cual hace que continúen inmersos en el círculo de la pobreza, según la Unesco.



En Ecuador, según el documento 'Agua, saneamiento e higiene: Madición de los ODS en Ecuador' elaborado por el Instituto de Estadística y Censos (INEC), no se cuenta con un registro del acceso de las personas a inodoros porque esta información no se recoge en encuestas, ni en censos. Sin embargo, el documento señala que en el país hasta el 2016, el 1.8% de la población todavía defecaba al aire libre.



Con el Día Mundial del Retrete se intenta concientizar a la población sobre la importancia de este aparato que permite alejar los excrementos del contacto humano, eliminarlos de forma segura y así prevenir la transmisión de enfermedades.