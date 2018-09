#paraquecaches

Estas son las cinco canciones más tristes de la historia, según un software de Spotify

Spotify ha desarrollado una herramienta web llamada API que reúne metadata de las canciones que tiene disponibles en su base de datos. Bajo estos análisis, la plataforma ha divulgado las cinco canciones más tristes de la historia.

Y no, las célebres bandas depresivas de una era -como Radiohead, Nine Inch Nails, Maná o los clásicos vallenatos o bachatas ‘cortavenas’- no aparecen en la lista. En el ranking tampoco está el agónico tema de Blonde Redhead que fue utilizado como parte de la banda sonora de un capítulo de ‘Rick & Morty’ y que se ha convertido en el fondo de un sinnúmero de memes para situaciones tristes: For The Damaged Coda.

Video: YouTube, cuenta: Elzeus503



Cabe mencionar que en este análisis entran solo canciones que han ingresado en los ranking Billboard de las más escuchadas, durante sus respectivas épocas. Según la plataforma de streaming, estos son los temas más ‘depre’ de la historia, desde el primer puesto hasta el quinto: The First Time Ever I Saw Your Face, de Roberta Flack (1972); Three Times a Lady, de Commodores (1978); Are You Lonesome Tonight?, de Elvis Presley (1960); Mr. Custer, de Larry Verne (1960); y Still, de Commodores (1979). Puedes escuchar estas composiciones y votar por tu favorita al final de esta nota.



Ahora bien, ¿cómo funciona el algoritmo y cómo logra cuantificar algo tan subjetivo como las emociones que pueden llegar a producir una canción? Para calcular esto, la herramienta le ha dado un puntaje a cada uno de los 35 millones de temas disponibles en Spotify. Esta valencia es un rango de 0 a 1, siendo 0 las pistas que suenan de manera más melancólica y 1 las que tienen más energía y vibras positivas, explica un artículo de BBC Culture.



Para diferenciar entre los tipos de sentimientos que pueden generar los distintos géneros musicales, Spotify ha elaborado un cuadro con cuatro extremos: canciones felices, calmadas, tristes y enojadas. Para este esquema hay dos criterios de referencia: valencia (la cual fue mencionada anteriormente) y la energía. Con la energía, por ejemplo, se puede diferenciar entre canciones tristes y canciones que contienen furia.