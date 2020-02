Los mitos y las dudas más frecuentes sobre el coronavirus, respondidos por la OMS

El coronavirus, esa neumonía letal originaria de la ciudad de Wuhan, en China, que hasta este 26 de febrero de 2020 deja cerca de 2 800 víctimas en 40 países tiene varios mitos que se han desarrollado en torno a la misma.

La Organización Panamericana de la Salud (PAHO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) hicieron una recopilación de los bulos más frecuentes que circulan en redes sociales sobre el también conocido como Covid-19.



Ambas organizaciones analizaron un total de entre 20 rumores y dudas que fueron aclaradas en sus páginas web. A continuación les presentamos un listado de los bulos más raros del coronavirus y las repuestas de la PAHO y OMS:



1) El coronavirus es transmisible mediante la picadura de un mosquito.



Falso. El virus respiratorio originario de China "se propaga principalmente por contacto con una persona infectada" mediante la saliva o secreción nasal que se genera cuando una persona estornuda o tose. No hay evidencia científica que pruebe que el Covid-19 se pueda transmitir por medio de mosquitos.



2) La orina de niños puede proteger del nuevo coronavirus.



Falso. "La orina no mata los virus ni las bacterias. De hecho, esta puede contener pequeñas cantidades de material con virus o bacterias". Lavarse las manos con orina de bebé o limpiar ciertas áreas del cuerpo con este líquido no protegerá del coronavirus.



3) El frío y la nieve pueden matar el coronavirus.



Falso. La temperatura corporal se mantiene entre 36.5 y 37 grados, independientemente de la temperatura exterior o de las condiciones meteorológicas "por lo tanto no hay razón para creer que el frío pueda matar el coronavirus o acabar con otras enfermedades".



4) La cocaína puede proteger del coronavirus.



Falso. "La cocaína es una droga estimulante y adictiva. El consumo de esta no puede proteger el nuevo coronavirus. Su uso provoca graves efectos y es perjudicial para la salud de las personas".



5) El coronavirus puede transmitirse a través de objetos como monedas y billetes.



El riesgo de infectarse de coronavirus mediante objetos como monedas, billetes o tarjetas de crédito es muy bajo. Para que esto ocurra la persona infectada debería estornudar o toser en un objeto al momento de ser entregado. La OMS señala que "el virus puede sobrevivir en una superficie solo unas horas".



6) El covid-19 puede llegar hasta los ocho metros de distancia de una persona que tose o estornuda.



Falso. Las gotas de secreción nasal o saliva de una persona que estornuda o tose alcanzan un metro de distancia.



7) El coronavirus muere con al usar un secador de manos durante 30 segundos.



Falso. Los secadores de manos como los que hay en baños públicos no matan el Covid-19.



8) ¿Se puede reutilizar las mascarillas si estas son lavadas o esterilizadas?



No. Las mascarillas clínicas o de filtro N95 no deben ser reutilizadas, si no desechadas. Y luego de ser usadas hay que quitarlas del rostro sin tocar la parte frontal por si se encuentra infectada. Posteriormente se debe lavar las manos con agua y jabón o un gel desinfectante.



9) ¿Es posible matar el Covid-19 con una lámpara ultravioleta para desinfección?



No. Estas lámparas no deben ser utilizadas para esterilizar manos u otra parte del cuerpo. Su uso puede causar irritación en la piel generada por la radiación ultravioleta.



10) ¿Se puede matar el coronavirus con alcohol o cloro?



No. “Rociar el cuerpo con alcohol o cloro no sirve para matar los virus que ya están en el organismo. Esas sustancias pueden dañar la ropa y las mucosas (ojos, boca, nariz)”.



11) ¿Resulta seguro recibir empaques o cartas que provengan de China?



Sí. No se corre riesgo de contraer coronavirus al recibir un paquete de China. Estudios realizados anteriormente confirman que los coronavirus no sobreviven mucho tiempo en objetos como cartas y paquetes.



12) ¿Pueden las mascotas propagar el coronavirus?



No. Hasta el momento no hay prueba alguna de que el coronavirus infecte a los animales de compañía como perros o gatos.

¿Comer ajo puede ayudar a prevenir la infección por el nuevo coronavirus (2019-nCoV)? 🤔



Recuerda, lávate las manos. 🖐🏽🤚🏿 💦



— OPS/OMS Ecuador (@OPSECU) February 13, 2020



13) ¿Las vacunas contra la neumonía protegen del coronavirus?



No. Las vacunas para la neumonía no protegen del nuevo Covid-19. El virus es tan diferente que necesita una vacuna específica que está siendo desarrollada por científicos y el apoyo de la OMS.



14) ¿Comer ajo ayuda a prevenir la infección por el nuevo coronavirus?



No. El ajo es un alimento saludable que cuenta con algunas propiedades antimicrobianas. Sin embargo, no se han obtenido pruebas de que comerlo proteja del brote de coronavirus.

¿Impide el aceite de sésamo que el COVID-19 ingrese en el cuerpo?​ 🤔



Recuerda, lávate las manos. 🖐🏽🤚🏿 💦



— OPS/OMS Ecuador (@OPSECU) February 16, 2020



15) ¿Aplicarse aceite de sésamo ayuda a impedir que el coronavirus entre en el cuerpo?



No. El aceite de sésamo no mata el Covid-19.



16) ¿El nuevo coronavirus afecta solo a adultos mayores o también a jóvenes?



El coronavirus puede infectar a personas de todas las edades. Todos deben protegerse del virus por igual.

Es importante mencionar que la única forma efectiva de prevenir el virus es mantener una buena higiene de las manos al lavarlas con agua y jabón o con gel desinfectante. El ajo, la orina de bebé, el aceite de sésamo o el cloro no son la solución para prevenir o enfrentar el coronavirus.