En 1945, en una granja de Colorado, Estados Unidos, ocurrió un hecho que desafiaba toda lógica. Mike, una gallina común, fue decapitada por sus dueños, Lloyd y Clara Olsen, para venderla en el mercado. Sin embargo, y para asombro de la familia, el ave siguió moviéndose como si nada hubiera pasado. Así lo relataron medios como El Tiempo y La Prensa.

🐓 Mike, la gallina que desafió la muerte

El 10 de septiembre de 1945, tras la decapitación, los Olsen guardaron el cuerpo en una caja de manzanas. A la mañana siguiente, descubrieron que seguía viva. A partir de entonces, la historia comenzó a correr por la región, impulsada por el testimonio del bisnieto de la pareja, Troy Waters.

🎪 De la granja al espectáculo

La fama de Mike creció cuando Hope Wade, un organizador de espectáculos, se enteró del caso. Vio una oportunidad y llevó a la gallina a ferias en Arizona y California. Los Olsen viajaban con ella, siempre acompañados de los implementos para mantenerla con vida.

🍼 Un cuidado poco común

Para alimentarla, sus dueños usaban comida líquida y agua administrada con un gotero. También limpiaban el moco de su garganta con una jeringa. Este método permitió que sobreviviera durante 18 meses sin cabeza, convirtiéndose en una atracción mediática, según reseñaron El Tiempo y La Prensa.

💔 Un final inesperado

En 1947, mientras pasaban la noche fuera, Mike comenzó a ahogarse con su propio moco. Los Olsen buscaron la jeringa para salvarla, pero no la encontraron a tiempo. Así terminó la vida de la gallina que había desconcertado al mundo entero.

🔬 La ciencia responde

El doctor Wayne J. Kuenzel, de la Universidad de Arkansas, explicó que parte del cerebro de Mike permaneció intacta tras la decapitación. El cráneo de las gallinas tiene dos aberturas para los ojos que permiten que el cerebro se desplace dentro del cráneo. Esto habría conservado la zona encargada de las funciones vitales, junto con reflejos en las extremidades que facilitaron su supervivencia.

La historia de Mike sigue viva como una de las más insólitas de la naturaleza, una que todavía despierta preguntas y asombro en quienes la escuchan por primera vez.

