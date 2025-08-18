Meryl Streep, considerada la mejor actriz de su generación, volvió a emocionar con una confesión inesperada. A sus 76 años, y tras haber protagonizado más de 70 películas, reveló quién fue el actor que mejor la besó en pantalla. Con la franqueza que la caracteriza, aseguró: “Nadie lo hizo como él”.

🌟 Meryl Streep y una confesión inesperada

La actriz, reconocida por su versatilidad y por su capacidad de transformarse en cada papel, recordó sus días en el rodaje de ‘Memorias de África’. Según información de La Nación, se refirió a Robert Redford, su compañero en el clásico de 1985 basado en el libro de Karen Blixen. Fue allí donde ocurrió lo que ella considera el beso más inolvidable de su carrera.

💘 Entre tomas y emociones

El Nuevo Día destacó que la estrella confesó haberse enamorado de Redford durante las grabaciones. “Cuando llegamos a la quinta toma, yo ya estaba enamorada y creo que eso se percibe en la película”, admitió. Esa atracción se reflejó especialmente en la famosa escena en la que Redford lava el cabello de Streep. Para ella, aquel gesto sencillo transmitía más intimidad y amor que cualquier secuencia romántica convencional.

“Hemos visto tantas escenas de personas haciendo el amor, pero no una con esa delicadeza”, reflexionó. La actriz agregó que no quería que el rodaje terminara. “Yo deseaba que no acabase a pesar de que estaba rodeada de hipopótamos”, recordó entre risas.

🎬 Un clásico que marcó época

Aunque algunos críticos cuestionaron la actuación de Redford, Streep sostuvo que su interpretación fue “sutil y perfecta”. El tiempo le dio la razón: ‘Memorias de África’ se convirtió en un éxito de taquilla y arrasó en los premios. La cinta obtuvo once nominaciones al Oscar en 1986 y ganó siete, incluyendo mejor película y mejor director. También sumó tres Globos de Oro y cuatro premios Bafta, consolidándose como un clásico del cine romántico.

🏆 Una carrera sin límites

Más allá de este recuerdo, la trayectoria de Streep sigue siendo imponente. Ha ganado tres premios de la Academia y ha sido nominada más de 20 veces, además de recibir Globos de Oro, Bafta, Emmy y reconocimientos honoríficos como la Palma de Oro en Cannes 2024 y el Premio Princesa de Asturias de las Artes en 2023. Su filmografía incluye joyas como ‘Kramer vs. Kramer’, ‘Los puentes de Madison’, ‘El diablo viste a la moda’ y ‘Mamma Mia!’.

A pesar de tantas historias, Meryl Streep solo guarda un nombre cuando habla de su mejor beso: Robert Redford.

