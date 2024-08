A lo largo de 37 años y más de 700 episodios, ‘Los Simpson’ ha sorprendido con “predicciones” como el atentado a las Torres Gemelas, la presidencia de Donald Trump, y la pandemia de coronavirus, consolidándose como un fenómeno enigmático.

Matt Groening revela el secreto detrás de las ‘predicciones’

Matt Groening, creador de ‘Los Simpson’, abordó la famosa capacidad de la serie para presagiar eventos mundiales durante el evento ‘D23: The Ultimate Disney Fan Event’ el 15 de agosto. Según Infobae, Groening explicó que las acertadas “predicciones” son simplemente fruto del volumen de contenido y la naturaleza absurda de los guiones.

La explicación detrás de las ‘predicciones’ de ‘Los Simpson’

Matt Groening, con humor, pidió menos hostilidad en redes sociales hacia su figura. Foto: Pinterest.

Groening compartió que, tras tantas temporadas y chistes, eventualmente iban a acertar en algo. “Siempre escribimos nuestros chistes para que sean lo más absurdos posibles, pero resulta que el mundo es así ahora”, afirmó el creador, citado por Infobae, al aclarar que no existe ninguna habilidad profética detrás de la serie. Su intervención fue recibida con risas y aplausos por parte del público.

El creador de la también exitosa serie ‘Futurama’ también expresó su deseo de reducir la hostilidad que recibe en redes sociales debido a estas predicciones. Con humor, Groening pidió: “Dejen de escribir cosas feas sobre mí en Twitter. No soy comunista, no soy satanista, no soy masón grado 33, sea lo que sea eso. Es solo diversión sana.”

Groening cerró su intervención con una broma, al responder a una pregunta del público sobre si podía hacer una nueva predicción: “Los próximos números de la lotería son…”.

Las predicciones más sorprendentes de la serie

A lo largo de su existencia, la serie ha sorprendido al mundo con varias “predicciones” que se han hecho realidad. Desde el atentado a las Torres Gemelas en 1993, donde Lisa sostiene una postal de Nueva York que muestra dos edificios similares a las Torres, hasta la presidencia de Donald Trump en 2000, adelantándose 16 años a la realidad, la capacidad de la serie para anticipar eventos ha fascinado a los espectadores.

También se destacó la pandemia de coronavirus con un episodio de 1993 que muestra una gripe asiática que llega a Springfield, y la llegada de la videollamada, predicha en un episodio de 1995.

La serie no se detiene ahí. En 1995, el prometido de Lisa usa un dispositivo similar a un reloj inteligente, anticipándose a esta tecnología. Para 1996, el Sr. Burns tiene un dispositivo parecido al iPod en su mansión, y en 1997 se muestra un libro sobre el virus del Ébola mucho antes de la pandemia en África.

Asimismo, predijeron la compra de Fox por Disney en un episodio de 1998, las gafas de realidad virtual en el 2000, y hasta la popularización de cámaras como la GoPro en 2004.

Otras predicciones incluyen el espionaje del gobierno revelado en 2013, el caos electoral en EEUU de 2012, el Premio Nobel de Economía de Bengt R. Holmstrom, el FIFA Gate de 2015, la lesión de Neymar en el Mundial de 2014, la actuación de Lady Gaga en el Super Bowl en 2017, y hasta el final de Juego de Tronos en 2019.