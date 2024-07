María Becerra, la reconocida cantante argentina, ha decidido alejarse de las redes sociales. La noticia fue anunciada la noche del 30 de julio de 2024 en su cuenta de X.

A pesar de su éxito mediático, Becerra ha enfrentado desafíos personales, que incluyen inseguridades y ‘bullying’ en su adolescencia, que la llevaron a buscar en Internet un espacio de expresión. Sin embargo, el reciente bombardeo de mensajes negativos ha impactado su bienestar.

¿Quién es María Becerra?

Según Vogue, María Becerra vio su vida transformada por las redes, convirtiéndose en ‘influencer’ y una destacada representante del género urbano.

Desde pequeña, mostró un interés profundo en la música, la actuación y el arte, pero fue con el apoyo de sus millones de seguidores en YouTube que su carrera despegó.

Su gran oportunidad llegó cuando un monólogo cómico en Facebook se volvió viral, lo que la impulsó a lanzar su canal de YouTube y a adentrarse en el mundo del pop urbano con su primer EP en 2019.

A pesar de su éxito, siguiendo con la fuente, Becerra luchó con inseguridades y el ‘bullying’ durante su adolescencia, lo que la llevó a buscar en las redes sociales un espacio para expresar su talento.

Su perseverancia y habilidad para adaptarse le permitieron superar estos desafíos y convertirse en una figura prominente en la música. Éxitos como ‘High’, han permitido que mantenga su relevancia en la industria musical. La colaboración con Tini Stoessel y Lola Índigo demuestra su capacidad para innovar y expandir su influencia.

¿Por qué María Becerra se aleja de las redes?

En un comunicado publicado en su cuenta de X, Becerra se confiesa: “Me voy de esta red social. He luchado mucho con mi salud mental en esta gira por Europa, se siente horrible todo esto, experimenté desde ataques de llanto hasta ataques de ansiedad y pánico”.

La cantante, conocida como ‘La Nena de Argentina’, es una figura prominente en la música urbana. Con más de 25 millones de oyentes mensuales en Spotify y múltiples premios internacionales, su éxito ha sido meteórico. Sin embargo, la fama también ha traído consigo una carga emocional significativa.

Becerra explica en su ‘tweet’: “Voy a desintoxicarme de esta red social y de todas. Voy a dejar mi Instagram en manos de mi persona de confianza para que suba las cosas y ya.”

Al parecer, el principal motivo del alejamiento de la cantante se debe a los mensajes negativos recibidos:

“Es increíble el nivel de odio que estoy recibiendo estos últimos días. La verdad no me entra en la cabeza esto, hablan e insultan impunemente como si no fuese una persona. Hacen un daño muy grande”, se puede leer en el hilo subido en X.