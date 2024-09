Margot Robbie, protagonista de ‘Barbie‘, hizo su primera aparición en una alfombra roja desde que se confirmó su embarazo. Estuvo acompañada por su esposo Tom Ackerley.

La actriz australiana deslumbró el lunes 9 de septiembre en el estreno de la película ‘My Old Ass‘ en Los Ángeles, con un elegante vestido gris sin hombros que dejaba ver su barriguita. Diversos medios recogieron la imagen en sus redes sociales.

Robbie y Ackerley, coproductores de la película a través de su compañía LuckyChap Entertainment, posaron juntos en la alfombra roja. La pareja se mostró sonriente y cercana mientras compartían el momento con otros cineastas.

El evento marcó la primera aparición pública de Robbie desde que se reveló su embarazo. La noticia de su estado surgió en julio tras especulaciones originadas por fotos publicadas en el Daily Mail.

Distintas fuentes confirmaron entonces a People que Robbie y Ackerley esperaban su primer hijo. Robbie ha hablado con franqueza sobre la planificación familiar y la presión social que ha sentido tras casarse.

