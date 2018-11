#paraquecaches

‘Luz líquida’: Descubren un nuevo estado de la materia

Los estados de la materia, en física, se refieren a los estados en que la materia puede existir. En la vida cotidiana podemos percibir fácilmente cuatro de estos estados: sólido, líquido, gas y plasma (los rayos o luces de neón son generadores de plasma).

Existen otros estados como el vidrio o el cristal líquido. Y otros aparecen únicamente en condiciones extremas densidad, altas cantidades de energía o frío extremo. A estas características responden respectivamente la materia degenerada de neutrones, el plasma quark-gluon o los condensados Bose-Einstein.



Pero, ahora, una nueva investigación publicada en la revista académica Nature Communications asegura que un equipo de investigadores de University College London y la Universidad de San Andrews en Reino Unido descubrió un nuevo estado de la materia.



Se trata de un estado que proviene de ‘luz líquida’ y se encuentra clasificado entre las categorías de sólido y superfluidos. Este último se caracteriza por fluir a un nivel cero de fricción y, por lo general, en temperaturas cercanas al cero absoluto (237.15 grados centígrados).



Lo curioso de este descubrimiento es que este fluido es completamente rígido. No puede ser empujado ni estirado. “Si tienes algo de agua en un tubo y comienzas a empujarla, va a fluir más rápido. Mientras tanto, este fluido es tan rígido que, incluso empujándolo, no cambiará su velocidad”, aseguró Marzena Szymańska de University College London a la revista especializada en ciencias New Scientist.