El actor Leonardo DiCaprio vivió un inesperado momento en Ibiza cuando se dirigía a una exclusiva fiesta en la isla. Según La Vanguardia, la Guardia Civil lo retuvo brevemente durante un control mientras se acercaba a la villa donde se celebraba el evento del actor y músico Aron Piper. El video, grabado desde un vehículo cercano, muestra a Di Caprio con los agentes y entregando su identificación sin problemas.

🚶‍♂️ ¿Qué pasó con Leonardo DiCaprio antes de la fiesta?

El caos comenzó debido a la concentración de coches y personas que intentaban acceder al evento pese a no tener invitación. La Guardia Civil intervino para controlar el aforo y garantizar la seguridad. DiCaprio, que llegó a pie después de dejar su coche, fue uno de los interceptados por los agentes antes de entrar a la villa, ubicada a unos 400 metros del tumulto. Una vez verificada su presencia, el actor pudo continuar hacia la fiesta, a decir de El Observador.

🎉 Celebración de lujo y música de Aron Piper

La fiesta reunió a una selección de celebridades internacionales. Entre los invitados estuvieron Kendall Jenner, Tobey Maguire, Eiza González, Miguel Ángel Silvestre, Jon Kortajarena y Ester Expósito, de acuerdo con GQ. Aron Piper presentó su nuevo single Especial y compartió con los asistentes un mensaje de vulnerabilidad y autenticidad en su música. La velada, patrocinada por la marca de tequila Patrón, se convirtió en una de las citas más destacadas del verano ibicenco.

⛵ Verano exclusivo para DiCaprio y amigos

Leonardo DiCaprio, asiduo visitante de Ibiza y Formentera, viajó acompañado de Vittoria Ceretti y coincidió con el propietario de Amazon, Jeff Bezos, y su esposa, Lauren Sanchez. Durante su estancia, disfrutaron de navegación y de la vida de lujo que caracteriza a la isla. DiCaprio también fue invitado a la exclusiva boda que Bezos celebró en Venecia semanas atrás, lo que confirma su vínculo cercano con la élite internacional.

🌟 Ibiza, imán de celebrities

Ibiza mantiene su fama como destino preferido de las figuras más importantes del entretenimiento. Playas, villas privadas y fiestas de alto nivel continúan atrayendo a artistas y magnates, consolidando la isla como epicentro del glamour veraniego. Leonardo DiCaprio vuelve a ser protagonista de este escenario, entre música, lujo y encuentros inesperados.

