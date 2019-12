¿Quiénes son las chilenas que crearon Un violador en tu camino?, el himno feminista que denuncia la violencia machista

Dafne Valdés, Paula Cometa, Sibila Sotomayor y Lea Cáceres están haciendo historia en la defensa de los derechos de las mujeres. Ellas -chilenas oriundas de Valparaíso- crearon Un violador en tu camino, el himno feminista que hoy le hace frente a la violencia machista, a los sistemas de justicia inoperantes y la revictimización con la que batallan las sobrevivientes de la violencia de género a escala mundial.

Era lunes 25 de noviembre del 2019 por la tarde y en todo el globo se conmemoraba el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Con pañuelos verdes en la muñeca y los ojos cobijados por una venda negra, Dafne, Paula, Sibilia y Lea llegaron a la Plaza de Armas, el núcleo del Centro Histórico de Santiago de Chile.



Entonces -acompañadas por otras 50 mujeres- iniciaron su canto: “El patriarcado es un juez, que nos juzga por nacer. Y nuestro castigo, es la violencia que no ves. Es femicidio, impunidad para mi asesino. Es la desaparición. Es la violación”. El clímax llegó cuando levantaron la voz y la danza se aceleró: “¡Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía!, ¡Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía! El violador eres tú”.

El hartazgo contra la violencia machista, los femicidios y la impunidad fue masivo. Un violador en tu camino llegó a Francia, Alemania, España, Ecuador, México, República Dominicana y Colombia . Pero además de visibilizar, el himno logró romper el silencio. Ese mismo era el objetivo de las creadoras que formaron el colectivo interdisciplinario de mujeres Las Tesis.

Su propuesta, además de irreverente, tiene un trasfondo académico. El portal chileno Interferencias dialogó con el colectivo y narró que el nombre germinó a partir de la idea de desarrollar las tesis de autoras feministas y traducirlas a un ‘performance’. El objetivo era claro: llegar a múltiples audiencias con un mensaje contundente. "Nuestras intervenciones duran solo 15 minutos, la idea es que sea así, precisa, concisa y efectiva", comentó Sibila, artista escénica.

‘El calibán y la bruja’ de la autora italo-estadounidense Silvia Federicci fue el punto de partida. Allí, en una tesis potente, la escritora plantea que el ‘trabajo’ reproductivo y la gratuidad de los cuidados de las mujeres vistas como proveedoras es la base que sostiene al sistema económico capitalista. Ahora, LasTesis explora el trabajo de Rita Segato, pensadora argentina que analiza -por ejemplo- los factores que estructuran la violencia sexual ejercida sobre las mujeres y -en específico- la violación como una suerte de decreto de la masculinidad fragilizada.

La intervención en Plaza de Armas no fue la primera, sino que antes llegó a la Plaza Anibal Pinto y la Plaza Victoria, en Valparaíso. Según contó Dafne, miembro del colectivo, Un violador en tu camino es el segundo trabajo escénico del colectivo durante este 2019 donde el tema es la violación sexual.

Estaba previsto que el ‘performance’ se presentara en octubre. Sin embargo, la convulsión social en Chile que lleva más de 45 días de paralización nacional y protestas contra el Gobierno de Sebastián Piñera lo truncó. “Queríamos desmitificar la violación como un problema personal, o la atribución solo de enfermedad al hombre que viola, sino que también queríamos decir que es un tema social”, relata Sibilia.



“Son los pacos (policías), los jueces, el Estado, el Presidente. El Estado opresor es un macho violador”, reza una de las líneas del himno, que denuncia la inoperancia política frente a la problemática. “Investigamos y vimos que solo el 8% termina con algún tipo de condena. Claramente hay algo a nivel sistémico desde las políticas públicas que no está funcionando”, aclara Sibila.



También es una crítica a los medios de comunicación masivos, pues -según el colectivo- “vuelven a culpabilizar a la víctima, le dan pantalla para decir que de alguna manera se lo merecía, se lo buscaba porque estaba vestida de una manera específica. Apuntamos a ellos también”, dice Dafne.