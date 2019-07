#viral

Las respuestas que decepcionan a los psicólogos se viralizan en Twitter

Mirarte al espejo y decir: ¿Por qué soy así? Sí, más de una vez has tomado un tren directo a tomar mala decisión pero, acéptalo, siempre habrá un buen psicólogo que se sentará a escucharte y ayudarte, aunque nunca sigas su ejemplo. El lado bueno es que las redes sociales -catárticas por excelencia- te ofrecen un pase directo para hacer del dolor, dosis pequeñas de humor.

El 9 de junio del 2019, según registra la plataforma especializada en memes Know your meme, la usuaria @CurledBitch lanzó un interesante tuit. En él, escribió: "Mi psicólogo: ¿Y qué decimos cuando nos sentimos así? Yo: Soy una p***a mala y nada puede matarme. Mi psicólogo: ¡No!". El resto es historia: miles de 'confesiones' se regaron en Twitter y en Afull te enlistamos los mejores tuits para que rías (aunque llores por dentro).



La empatía fue tanta que la estructura del tuit -como plantilla de Power Point-se multiplicó. El psicólogo pregunta qué debes hacer ante una situación compleja. El paciente responde lo que 'jamás hay que hacer' y la respuesta del terapista siempre será la misma: no. Aunque los 'memes' comenzaron en inglés, el Internet hizo su magia y este 24 de julio, puedes encontrar cientos en español.



Los hay para los melancólicos que disfrutan desfogar su sentir con sus seguidores:

psicólogo: ¿y qué hacemos cuando algo nos lastima?



yo: tuitearlo



psicólogo: no — hipérbole (@hiperbole_23) 19 de julio de 2019

mi psicólogo: qué hacemos cuando alguien ya no forma parte de nuestra vida y queremos pasar página????



yo: stalkear hasta encontrar lo que no querías y llorar 3 meses seguidos



mi psicólogo: nO — moai (@itsniallgrier) 17 de julio de 2019

psicólogo: ¿y qué hacemos cuando alguien nos lastima?

yo: fingir que no ha pasado nada porqué no queremos que la otra persona se enfade

psicólogo: nO — 💛ᵃᵐᶦᵍᵘᶦ ᵈᵉ ˡᵃ ᵖᵃʳᶜᵃ💛 (@Divulosa) 21 de julio de 2019

Mi psicólogo: que le decimos a la gente que pasa de ti?

Yo: te echo de menos

Mi psicólogo: nO — 🌈 𝕄 𝕒 𝕟 𝕦 𝕖 𝕙 🌈 hasta el coño de verano (@bronzemanu18) 16 de julio de 2019

También navegan en Twitter aquellos episodios donde la frustración se apodera inevitable del paciente.

psicólogo : entonces cuando se te presente una situación de celos que vas a decir ?



yo : no sé pregúntale a tu amiguita



psicólogo: no — Nicolás Aveiro (@nicolas_aveiro7) 16 de julio de 2019

- Psicólogo: ¿Qué debemos hacer cuándo no estamos de acuerdo con alguien?



- Yo: Decirle que en vez de restar, tiene que sumar. Guaidó es mi pastor y él me salvará.



- Psicólogo: No. — Pablo Alas (@Pablo_Alas) 24 de julio de 2019

Y cuando tienes una crisis existencial...

Psicólogo: ¿Entonces qué se dice cuando no nos sale algo?



Yo: Embezes la vida no es komo keremos



Psicólogo: No — Saraí Torres (@isaraitorres) 12 de julio de 2019

psicólogo: ¿y entonces qué harás ante acontecimientos que no han ocurrido y por tanto no sabes qué pasará?



yo: imaginarme todo lo malo que puede pasar hasta que llegue el día y así sufrir constantemente



psicólogo: no — Tania (@taniapg_) 15 de julio de 2019

Psicologo: y que hacemos cuando tenemos una crisis existencial?



Yo: piercing, tatuaje o tinte, dependiendo del dinero que tenga



Psicologo: no — ivolou (@Ivoolou) 18 de julio de 2019