El hombre que ganó 14 veces la lotería con una fórmula matemática

Stefan Mandel es recordado por ser uno de los hombres que logró 'vencer' a la lotería y lo hizo con un sistema totalmente legal que le permitió llevarse el premio en más de una ocasión de forma legal. Si bien los hechos tuvieron lugar en el año 1992, salieron nuevamente a la luz luego del sorteo en EE.UU. de USD 768 millones, el tercer bote más grande de la historia del país norteamericano que cayó en manos de una persona de Wisconsin.

Mandel, según reporta el medio estadounidense The Washington Post era un entrenado economista que tenía "cabeza para los números". En 1960, el hombre vivió bajo el régimen comunista de Rumania y luchaba para llegar a fin de mes. La solución que encontró para enfrentar sus dificultades económicas fue ganar la lotería y lo logró. En 14 ocasiones.



¿Cómo lo hijzo ? El hombre tenía un algoritmo, explica el medio estadounidense. Él calculó "que si compraba boletos con ciertos bloques de números podría obtener el segundo premio de la lotería". Para lograrlo, convenció a dos amigos de unirse a su estrategia y ganaron el primer premio, no el segundo como esperaban.



En el 2016, Mandel dijo al medio Planet Money, que en esa ocasión ganaron "72 783 leus rumanos, el equivalente a 18 años de salarios". Al cambio actual el premio serían unos USD 171 165.



Con ese dinero, el economista salió de Rumania junto a su esposa e hijos con rumbo a Australia, allí perfeccionó su fórmula matemática. "Usando un cuarto lleno de impresoras y un programa de computadoras que él creó, el hombre logró descifrar la lógica de comprar cada combinación de números existente en una lotería, lo que le garantizaría una victoria", dice el Washington Post.



Su estrategia funcionó tan bien que en los años 80, el hombre y sus inversionistas ganaron la lotería 12 veces. Así lo confesó en el año 1990 al programa 'How'd They Do That?'..

Sin embargo, su lógica empezó a fallar cuando la lotería de Australia hizo tantos cambios a sus reglas que su negocio dejó de funcionar. Por ello, tras haberse alzado con el premio en 13 ocasiones decidió poner su mirada en la lotería de Virginia en EE.UU.



El Washington Post explica que el hombre eligió este estado porque en ese entonces "Virginia tenía menos combinaciones de números que otras loterías. Mandel llegó a la conclusión de que 'solo' costaría USD 7,1 millones comprar todos los boletos. Además, podías imprimir y llenar tu ticket en casa de forma legal" y no había una ley que impida a las personas comprar todos los boletos que quisiera.



Tras conseguir el apoyo de cientos de inversionistas, el economista esperó a que se sortee una cantidad significativa de dinero que justifique su arriesgada apuesta. La oportunidad llegó en febrero de 1992, cuando la lotería de Virginia sorteó USD 27 millones. En tres días, Mandel compró todos los boletos desde Australia.



En declaraciones a 'How'd They Do That', el hombre contó que trabajó con 30 computadoras y 12 impresoras láser para poder producir todos los boletos necesarios. Luego, envió una suma de USD 60 000 a Virginia desde donde un empresario que trabajaba para él organizó a docenas de contadores para que acudan a los lugares donde se vendían los boletos.



Pero algo falló en el plan de Mandel, "horas antes de que se cierre el periodo de compra, una de las tiendas dejó de venderles los boletos", relata el Washington Post. Por lo que finalmente no lograron adquirir entre cinco y seis millones de tickets y no la cantidad que esperaban. "Si bien era muy probable que ganen, aún era cuestión de suerte".



Finalmente, el hombre ganó el premio y se llevó los USD 27 millones y otro millón de dólares en cientos de otros premios. Esto llevó a Australia y al FBI a hacer una investigación coordinada de lo sucedido. Y aunque la lotería de Virginia intentó no pagar el premio el accionar de Mandel "fue totalmente legal en ese entonces, aunque no lo es ahora".



Todo el esquema no ayudó a Mandel y a sus hombres a volverse millonarios. El Washington Post explica que los 2 500 inversionistas y el economista, tras pagar los impuestos y a las personas que les ayudaron en su plan, recibieron en total unos USD 1 400 de su inversión de USD 4 000. Eso sí, Mandel recibió una comisión de USD 1,7 millones por sus "servicios".

Tras este suceso, el economista intentó crear su propia lotería en Gibraltar en el año 1993. Ingresó a la cárcel en Israel por fraude. En el 2016 fue hallado en una casa en la playa en el Pacífico Sur.