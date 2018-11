Esta ‘tabla periódica’ salvará tu ortografía

En algún momento de tu recorrido escolar, quizá cometiste uno o dos faltas ortográficas de vez en cuando. El conflicto, sin embargo, llega cuando la epidemia de esos errores no solo se propaga en la secundaria o la universidad, sino a la vida diaria. Por eso, el lingüista español, Juan Romeu Fernández, ideó una nueva estrategia con la que podrás asimilar fácilmente una variedad de normas ortográficas.

Él, quien también es amante de la química, notó que la iniciales de los 118 elementos químicos de la tabla periódica podían identificarse con las principales reglas ortográficas y con los errores más comunes del lenguaje español.



Así, Fernández decidió difundir su creación, la cual conserva el tradicional formato de la tabla periódica estándar y resalta sus colores, en el portal especializado en ortografía y corrección de textos Sin Faltas.com. Según señala el lingüista español en el sitio de Internet, su intención era recrear “una regla nemotécnica para recordar y afianzar las normas ortográficas”.



En el primer elemento del Grupo 1, por ejemplo, la H, que representa al hidrógeno en la tabla química, es reemplazada por la norma que enuncia “la 'h' ante ‘ue’ se puso para no confundir la 'u' con la 'v'”. Esto porque la 'h' es una letra artificial, pero no aparece en palabras de la misma familia que no tengan estos diptongos. Así, se escribe huérfano, pero orfanato; huelo, pero oler, entre otros.

El lingüista español, Juan Romeu Fernández, ideó una 'tabla ortográfica' para asimilar fácilmente las normas de ortografía.

En el caso del elemento 15, P (fósforo), Fernández la suplanta con la regla “no se escribe punto después de un signo de interrogación”.



Para quienes no conocen el uso de los vocativos, el autor reemplaza al elemento 23, el vanadio, como la norma que establece que “se aíslan entre comas: Hola, Juan; Ana, ven”. O, por otro lado, la diferenciación entre verbos con la letra h: “He hecho menos que tú pero te echo de menos”.



La nueva tabla de ortografía alcanzó una rápida difusión en redes sociales después de dos años de haberse publicado. En Facebook, usuarios de todo el mundo la compartieron más de 5 000 veces.