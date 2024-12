Las series de los 90 capturaron la imaginación de una generación y siguen siendo una fuente de nostalgia para muchos. En el público ecuatoriano aún resuenan éxitos como ‘Friends‘, ‘The Nanny‘ y otros similares.

Aunque algunas tramas pueden parecer un poco absurdas en 2024, en su época marcaron una revolución y engancharon a adolescentes y adultos por igual. Muchas de estas series se han mantenido vigentes, encontrando un nuevo hogar en las plataformas de streaming.

Más noticias

Para los amantes de las series clásicas, hemos compilado una lista de diez series de los 90 que puedes disfrutar en streaming.

Series de los noventa disponibles en streaming

‘El Príncipe del Rap en Bel-Air’ (1990)

Esta icónica serie es protagonizada por un joven Will Smith. La historia comienza con Will viviendo en el oeste de Filadelfia, donde no hacía mucho caso a la policía. Tras un altercado, su mamá lo envía a Bel-Air a vivir con sus tíos. En este nuevo entorno, Will, un chico de barrio, tiene que aprender a vivir entre la clase alta. La serie está disponible en Prime Video.

‘Sala de Urgencias’ (1994)

Considerada una de las mejores series sobre médicos, Sala de Urgencias cuenta con 15 temporadas donde los médicos no solo salvan vidas, sino que también lidian con sus relaciones personales. La producción está ambientada en la sala de emergencia de un hospital urbano de Chicago. La serie está disponible en Max.

‘Friends’ (1994)

Esta sitcom presenta a Chandler, Rachel, Ross, Mónica, Joey y Phoebe, seis amigos que se apoyan en cualquier circunstancia de la vida. Su historia está llena de amor, lealtad y los problemas típicos de seis amigos solteros en Nueva York. La serie está disponible en Max.

‘Sex and the City’ (1998)

Carrie, Miranda, Charlotte y Samantha cuentan sus experiencias con el sexo y las relaciones. Carrie relata cómo ella y sus amigas lidian con romper el estereotipo de la mujer tradicional y practican el amor y el sexo sin ataduras. Las seis temporadas de la serie están en Max.

‘Buffy, la cazavampiros’ (1997)

Buffy Summers es una adolescente que dedica su vida a cazar vampiros en la ciudad de Sunnydale. Como la única persona en el mundo capaz de enfrentarse a los vampiros, Buffy enfrenta numerosos desafíos. La serie está disponible en Disney Plus.

‘Mr. Bean’ (1990)

Durante cinco años, Mr. Bean hizo reír a muchos sin necesidad de palabras. Esta serie de humor mudo presenta 15 episodios donde las situaciones más simples y cotidianas toman un giro inesperado por la inocencia de Mr. Bean. La serie está disponible en Apple TV.

‘Los Soprano‘

Esta serie cuenta la historia de Tony Soprano, un capo de la mafia que confía únicamente en su psiquiatra. Tony intenta ser un buen padre mientras maneja sus negocios ilegales y atiende a su esposa Carmela. La serie está disponible en Max.

‘The Nanny’

Es una comedia de situación que sigue la historia de Fran Fine, una extravagante y carismática mujer de Queens, Nueva York, que accidentalmente se convierte en la niñera de los tres hijos del refinado y adinerado productor teatral Maxwell Sheffield. Con su estilo de moda llamativo, personalidad audaz y corazón generoso, Fran revoluciona la vida de la familia Sheffield. A pesar de su título y sus protagonistas, es una comedia más para adultos que para jóvenes y niños. Está en Prime Video.