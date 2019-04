#Viral

Ven y ‘vacila’ esta peña bailable solidaria para entender por qué hay tantos eventos en Facebook

Una trucha solidaria en Papallacta junto a Aquaman o un yahuarlocro con Mamá Coco, son invitaciones un poco extrañas que se pueden encontrar en estos días en Facebook y que han llamado la atención de decenas de asistentes. El impacto de estos falsos planes fue tan alto, que un famoso conductor de televisión ecuatoriano tuvo que desmentir uno en el que había sido involucrado.

El famoso presentador, especializado en automovilismo, Jean-Piere Michellet fue ‘víctima’ de uno de estos falsos eventos. En su cuenta de Twitter, el pasado 4 de abril del 2019, tuvo que desmentir una carrera de piques que supuestamente había organizado en la avenida Occidental y con un ‘after party’ en el Cementerio de San Diego.

Quiero desmentir x este medio y de manera enfática una supuesta noticia q está circulando en Facebook d q yo estaría organizando una carrera d piques en la Av. Occidental. Esto es absolutamente falso!! Gracias a todos x difundir este mensaje. — Jean-Pierre Michelet (@JPMracer) 3 de abril de 2019



Los eventos que se pueden encontrar en Facebook son muy diversos. Este 13 de abril se realizará una ‘Tripa mishqui bailable’ en la casa de la María Angula, ubicada en la Pucará de Rumicucho, al noroccidente de Quito. Aunque parezca un evento sin ningún sentido, hasta la tarde de este 8 de abril del 2019 más de 1 400 personas han confirmado su asistencia a este inusual espectáculo, y a cerca de 9 000 personas les interesa el mismo.



Que el evento de ‘La María Angula’ tuviera tanta acogida no es de extrañarse. En esta primera semana de abril decenas de espectáculos, conciertos y comidas, todos falsos, inundaron Internet. Se puede encontrar de todo, citas históricas, políticas, de antiguas tradiciones, pero todas con un toque de humor.



Por ejemplo, un día después de la tripa mishqui de María Angula, se organizará una ‘búsqueda del tesoro de Atahualpa junto con Dora la Exploradora’. Según la descripción del evento: “Se dará un tour para que aprendan ‘english’. Vamos a descongelar en vivo y en directo a Atahualpa. Habrá café con humitas y un buen cuy asado”.



Si nos vamos para el mundo del cine, este próximo 23 de abril del 2019 se dará una misa en el Quinche para recordar el aniversario de la desaparición de Peter Parker. Un hecho que ocurrió precisamente el año pasado en esa fecha, cuando Thanos de un chasquido eliminó a la mitad de los habitantes del Universo en la película 'Avengers: Infinity War'.



En el ámbito político, un edificio que causó polémica en el país por su construcción fue el de la Unasur, en la mitad del mundo. Su diseño futurista hizo que la gente lo compare con escenarios de películas de ficción, por ello se creó el evento: ‘Huasipichai en el nuevo edificio de los Avengers’.



Pero esto no es nuevo, eventos ficticios de este tipo ya se han tomado redes sociales en países como Perú o México. En el país, ubicado al sur de Ecuador, ya se daban eventos de este tipo en 2014; mientras que, en otros lugares como México en redes sociales se dio una ola de eventos como la marcha para evitar que Thalía use su celular.



A pesar de que no existe un origen claro sobre este tipo de falsas reuniones, a continuación les presentamos una lista para que escoja la que más le guste: