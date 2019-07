#paraquecaches

¿Por qué todos hablan del Área 51?

Memes, videos y más un millón de interesados en un evento que propone invadir el Área 51 circulan en redes sociales. La magnitud del interés en esta área reservada ubicada en el desierto de Nevada es tal, que las autoridades de Estados Unidos tuvieron que recordar que el acercamiento a este destacamento está prohibido.

Parece ser que el Área 51 es el sitio de interés de este verano, pero seguro te preguntas por qué todo el mundo habla de ella si ha existido durante tantos años. En Afull te tenemos la respuesta.



Todo empezó con un evento que se creó como una broma en la red social Facebook y al que 1,1 millones de personas confirmaron su asistencia, hasta las 14:00 de este 15 de julio del 2019. Con ello, para mediados de septiembre, este espacio podría ser invadido por personas que buscan evidencia de la vida extraterrestre que, supuestamente, está en el lugar.



Para este 15 de julio del 2019 ya se han creado varios eventos en Facebook con la misma propuesta y hasta un 'after party' que promete una fiesta "con aliens y amigos".

A ver, no todos los eventos en Facebook son para tomarse en serio. De lo contrario, ya hubiésemos asistido al Huasipichai en el nuevo edificio de los Avengers que estaba previsto para el 26 de abril o hubiésemos salido a buscar el tesoro de Atahualpa el 14 de abril con Dora la Exploradora.



Sin embargo, sí existe una preocupación y la expresa el medio estadounidense Washington Post, hay algunas personas que no saben que el evento no debe tomarse en serio y, por lo tanto, podrían intentar ingresar al Área 51 el 20 de septiembre.

Un evento en Facebook que propone 'invadir' el Área 51 tiene más de un millón de interesados. Foto: Flickr/Interdimensional Guardians.



En declaraciones al Washington Post, Laura McAndrews, vocera de la Fuerza Aérea de EE.UU., dijo que los oficiales están al tanto del evento organizado. Consultada sobre qué acciones se podría tomar contra las personas que intenten invadir el Área 51, McAndrews dijo que "no podía dar detalles de planes específicos o procedimientos de seguridad en la base". Lo que sí hizo fue enviar una advertencia para los que quieran arriesgarse.



El Área 51, dijo, "es una base de entrenamiento abierta para la Fuerza Aérea de Estados Unidos y desalentamos a cualquiera que esté intentando venir al área en la que entrenamos a las fuerzas armadas estadounidenses".

Una infinidad de rumores circulan en redes sobre el Área 51. De hecho, no fue sino hasta el 2013 cuando la CIA confirmó la existencia del espacio a través de documentos de la George Washington University. El hecho de que se haya mantenido en secreto durante tantos años no hizo sino alimentar las teorías de conspiración sobre lo que se encuentra en su interior y una de las más populares es que allí Estados Unidos guarda evidencia sobre vida extraterrestre.

Según la agencia EFE, una de las teorías que se maneja es que al Área 51 se trasladaron los restos de una supuesta nave extraterrestre que se habría estrellado en Roswell, Nuevo México, en julio de 1947. De allí que te encuentres con tantos memes de extraterrestres en redes sociales en estos días.



Yo empujando a todos para llegar primero y poder elegir a mi alien #Area51 pic.twitter.com/7WWDwt79Gq — Yoo Ivana🎈 (@angels_kp) July 13, 2019

Yo cuando consiga mi alien del area51 llevándolo a México de vacaciones #area51 pic.twitter.com/XGkb0RfwAc — Sandiaa🍉 (@Sandiaa_R6) July 14, 2019

Yo y mi alíen del Area 51 después de que le enseñe canciones de bad bunny pic.twitter.com/QWqnXzLqQo — hurricane tortilla (@DrimiKid) July 15, 2019

Mi alien volviéndose al Área 51 porque se le olvidó allí su pijama y su cepillo de dientes pic.twitter.com/hG2OLVoJSl — maria (@estresaita) July 15, 2019

Pese a que no se puede ingresar al Área 51, sus alrededores son un popular destino turístico. Es más, los locales han aprovechado todas las teorías sobre alienígenas que giran al rededor del espacio y han creado con base en ellas atractivos que van desde hoteles hasta comida o souvenirs.

Los habitantes de Nevada aprovechan las teorías que giran en torno al Área 51 para el comercio. Foto: captura de Google Maps.

Cerca del Área 51, las personas pueden encontrar souvenirs. Foto: captura de Google Maps.

Tiendas temáticas de extraterrestres se ubican en la autopista principal de Nevada. Foto: captura de Google Maps.

De hecho, asegura el medio estadounidense The New York Times, en el año 1996 el estado de Nevada cambió el nombre de la Ruta 375 a "Autopista Extraterrestre" y protegió esta denominación con derechos de autor

En 1996, Nevada cambió el nombre de su Ruta Estatal a Autopista Extraterrestre. Foto: Flickr/ Ken Lund.



Pero la verdad es que las personas que se acercan mucho a la base pueden no tener una buena experiencia. Carteles ubicados en sus cercanías advierten de multas y arrestos por invasión de la propiedad o la captura de fotografías. Otros carteles advierten que quienes ingresen podrían ser sometidos a "fuerzas mortales".



En el 2014 un bus que llevaba cuatro turistas ingresó sin darse cuenta a la zona reservada y entró a la base. Según el medio Las Vegas Now, el vehículo fue detenido en medio de una redada militar y todos quienes estaban a bordo fueron amenazados con una condena y una multa de USD 650. Los turistas, sin embargo, pensaron que todo era parte de la experiencia del tour por el que habían pagado, según se registra en un video. Finalmente, solo el conductor del vehículo fue multado.

Video: YouTube, cuenta: TheLifebeyondearth