La reconocida actriz de telenovelas Sonya Smith, famosa por sus éxitos internacionales, ha cambiado su vida profesional.

La artista, conocida por todos, ahora equilibra los escenarios con una nueva carrera en Estados Unidos.

👩‍⚕️ Una nueva vida en Estados Unidos

Desde hace nueve años, la actriz compagina su carrera artística con una vocación completamente distinta.

Sonya Smith se dedica a la enfermería en el país norteamericano, lo cual la tiene muy satisfecha.

La misma Smith se sinceró sobre las razones que la llevaron a estudiar esta nueva profesión.

Ella buscaba incursionar en algo que le gustara y le permitiera seguir cuidando de las personas.

🌟 Más allá de la fama y la actuación

Sonya Smith se graduó como Enfermera Vocacional (LPN) en 2016.

La preparación duró un año y fue clave para su cambio.

Ella explicó que en Miami no había mucho trabajo actoral en ese momento, como detalla Univisión.

Para la actriz, el valor de su nuevo trabajo va más allá de la necesidad de tener un ingreso adicional.

Ella subraya la gran satisfacción personal que el servicio le genera a diario.

Cree que al ayudar a otros, la recompensa que se recibe es hermosa y te llena mucho, como cuenta Caracol Tv.

👵 Conexión especial con pacientes

Actualmente, Smith trabaja en una clínica con un médico ortopédico.

Allí dedica su tiempo principalmente a atender a personas de la tercera edad.

La actriz destaca la conexión especial que siente con todos sus pacientes.

Aunque muchos de ellos no tienen idea de que la enfermera fue una famosa protagonista de telenovelas, Sonya Smith no oculta su trayectoria.

A pesar de su nuevo rol, ella no ha dejado la actuación y sigue lista para futuros proyectos artísticos. Por ejemplo, en 2021 se sumó a las filas de Televisa, como lo cuenta Entre Telenovelas Magazine.

Trayectoria artística

Sonya Smith nació el 23 de abril de 1972 en Estados Unidos, pero vivió muchos años en Venezuela.

Su debut en televisión fue en la década de los noventa.

Ella interpretó a Estrellita Montenegro en la telenovela ‘Cara Sucia‘.

En 1992, obtuvo su primer protagónico en ‘María Celeste‘.

La actriz, que alcanzó la fama con melodramas icónicos, ha sabido adaptarse a las nuevas oportunidades que le da la vida.

