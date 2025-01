La Fiscalía de Los Ángeles desestimó este sábado 25 de enero de 2025 presentar cargos contra el cantante estadounidense Marilyn Manson después de una investigación de cuatro años sobre acusaciones de violencia doméstica y agresión sexual.

Más noticias

Marilyn Manson fue demandado por agresión sexual

“Hemos determinado que las acusaciones de violencia doméstica caen fuera del plazo de prescripción y no podemos probar cargos de agresión sexual más allá de una duda razonable”, informó el fiscal del distrito del condado de Los Ángeles, Nathan J. Hochman, en un comunicado.

Esta decisión pone fin a “una investigación exhaustiva de cuatro años” sobre las acusaciones contra Brian Warner, también conocido como Marilyn Manson, en la que participaron fiscales de la División de Delitos Sexuales de la Fiscalía del Distrito, junto con detectives del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles.

Esfuerzo para que no haya impunidad

Si bien no se ha podido presentar cargos en este caso, “reconocemos que la firme defensa de las mujeres involucradas ha ayudado a generar una mayor conciencia sobre los desafíos que enfrentan las sobrevivientes de abuso doméstico y agresión sexual”, sentenció el escrito.

La policía de Los Ángeles comenzó en febrero de 2021 una investigación tras ser objeto de varias denuncias abusos sexuales ocurridos entre 2009 y 2011, cuando el músico vivía en la ciudad de West Hollywood.

Más del tema: Marilyn Manson es demandado por presunta agresión sexual a menor de edad

La polémica

La polémica en torno a la estrella del metal comenzó cuando la actriz Evan Rachel Wood denunció a principios de ese mismo año que había sido víctima de “terribles” abusos durante años por parte de quien fue su pareja hasta 2010.

Tras este testimonio, otras cuatro mujeres vertieron acusaciones contra Manson, entre ellas la estilista Love Bailey. El cantante, por su parte, se defendió asegurando que se trataban de “horribles distorsiones de la realidad”.

Marylin Manson, reinventó el metal

Marilyn Manson: la polémica trayectoria de un ícono del rock

Desde su irrupción en la escena musical en 1989, Marilyn Manson, cuyo nombre real es Brian Hugh Warner, ha sido una figura polarizadora del rock. Formó la banda Marilyn Manson & the Spooky Kids en Florida, junto a músicos como Twiggy Ramirez y Madonna Wayne Gacy. Con una estética provocativa y un enfoque que desafiaba las normas sociales, capturó rápidamente la atención del público. En 1992, el grupo acortó su nombre a Marilyn Manson, marcando el inicio de una carrera que definiría una era en el rock.

No deje de leer: Industria reacciona tras denuncia contra Marilyn Manson; él habla de relaciones ‘consentidas’

Éxito y controversia en los años 90

El álbum debut de la banda, Portrait of an American Family (1994), producido por Trent Reznor de Nine Inch Nails, logró certificación de oro en Estados Unidos con más de 500,000 copias vendidas. Sin embargo, fue Antichrist Superstar (1996) el trabajo que lo consagró como un ícono del rock industrial y gótico. Este disco, cargado de temáticas oscuras relacionadas con el poder y la religión, vendió más de 13 millones de copias en todo el mundo, consolidando su reputación como un artista tan influyente como controvertido.

En 1998, Manson lanzó Mechanical Animals, que experimentó con influencias de pop electrónico y mantuvo su popularidad con alrededor de 6 millones de copias vendidas. Dos años después, Holy Wood (In the Shadow of the Valley of Death) (2000) continuó la exploración temática y musical del artista, cerrando una trilogía que marcó el punto más alto de su carrera.

De la influencia al escándalo

La influencia de Marilyn Manson ha trascendido generaciones. Su estilo y música han sido citados como inspiración por artistas contemporáneos como Kanye West. No obstante, su carrera también ha estado rodeada de controversias. En años recientes, ha enfrentado graves acusaciones de abuso sexual que han afectado tanto su imagen pública como su legado musical.

A pesar de estos desafíos, su impacto en el mundo del rock y en la cultura pop permanece vigente. Manson es reconocido por su capacidad de combinar innovación artística con provocación, dejando una huella imborrable en la industria musical.

Una figura que sigue dividiendo opiniones

Marilyn Manson ha forjado una trayectoria inigualable, marcada por el éxito, la controversia y la constante reinvención. Aunque polariza a la audiencia, su contribución al rock sigue siendo indiscutible, consolidándolo como una figura emblemática de la música contemporánea.

Con información de EFE