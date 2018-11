#justoenlainfancia

Mickey Mouse cumple 90 años: 25 curiosidades del ratón más famoso de la historia

Desde su debut en la gran pantalla con el cortometraje Steamboat Willie el 18 de noviembre de 1928, Mickey Mouse es el gran embajador de Disney. Aunque han pasado 90 años desde aquel estreno en el Colony Theatre de Nueva York, el encantador ratón sigue siendo un icono global capaz de conectar con distintas generaciones de todo el mundo.

"En realidad, Mickey es el alter ego de Walt, refleja su personalidad, su visión de la vida y sus sueños. Cuando se encuentra en una situación complicada, nunca se da por vencido y siempre termina encontrando una solución inteligente. Walt también es así", dijo el animador y pianista estadounidense Frank Thomas.



Con motivo del 90º aniversario, el animador y director de Walt Disney Animation Studios, Eric Goldberg, describió al personaje como "el dibujo animado perfecto" durante su visita a Madrid. Y no dudó en asegurar que, a pesar de la evolución de Mickey a lo largo del tiempo, el legado del ratón "durará otros 90 años". Nueve décadas cargadas de curiosidades como estas 25:



1. El ratón iba a llamarse Mortimer, pero a la esposa de Walt Disney, Lilian, le pareció un nombre pomposo y propuso Mickey.



2. Mickey Mouse fue la primera animación que combinó el sonido y la música de forma sincronizada.



3. El aniversario de Mickey también es el aniversario de Minnie, que también debutó en Steamboast Willie.



4. Las primeras palabras de Mickey fueron '¡Perritos calientes!' y las pronunció en 1929 en Karnival Kid.



5. El ratón se convirtió en el primer personaje licenciado para Disney en 1929.



6. En 1932, Walt Disney recibió un premio especial de la Academia de Hollywood por la creación del ratón.



7. El popular personaje ha aparecido en más de 120 cortos animados.



8. El primer número del comic semanal de Mickey Mouse, Topolino, se lanzó en diciembre de 1932 en Italia.



9. Uno de los primeros productos comerciales de Mickey Mouse fue un reloj fabricado por la compañía Ingersll-Waterbury en 1933. Originalmente se vendió al precio de USD 3,75 dólares y después se rebajó a USD 2,95.



10. Solo cinco hombres han sido la voz oficial de Mickey: Walt Disney, Jimmy Macdonald, Wayne Allwine, Bret Iwan y Chris Diamantopoulos.



11. En 1934, apareció por primera vez un gran globo de Mickey en el Desfile de Acción de Gracias de Macy's en Nueva York y, desde entonces, los personajes de Disney han sido muy populares en este desfile.



12. El primer corto animado de Mickey en color se estrenó el 23 de febrero de 1935 en The Band Concert.



13. En los años 50 se estrenó en televisión 'The Mickey Mouse Club', un programa para niños que se emitía cinco días a la semana con Mickey como presentador.



14. En este programa se enseñaban los primeros cortos de Mickey de los años 30 y 40.



15. El 13 de noviembre de 1940 se estrena en cines 'Fantasía', que incluye la secuencia del Aprendiz de brujo, considerado el papel más importante de Mickey.

Video: YouTube, cuenta: Películas de YouTube



16. En la década de 1950 a Mickey le pusieron cejas por primera vez en 'La fiesta de Pluto'.



17. El 17 de julio de 1955, Disneyland Park abre sus puertas y Mickey se convierte en el anfitrión principal del parque temático.



18. En 1955 aparecieron los primeros sombreros con las famosas orejas de Mickey.



19. En los años 60, artistas como Andy Warhol, John Fawcet y Roy Lichestein incluyeron a Mickey en sus obras, expuestas en algunos de los museos más reconocidos del mundo. "Me han preguntado cuál es mi personaje de Disney favorito y he dicho que Minie, porque puede acercarme a Mickey", dijo Warhol.



20. Mickey Mouse recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 1978, en el 50º aniversario de su creación.



21. Fue el primer personaje animado en recibir este galardón.



22. Mickey volvió a la gran pantalla en 2013 con el corto nominado al Oscar 'Get a Horse'. Goldberg fue el jefe de animación de este proyecto.



23. Ese mismo año, Mickey volvió a Disney Channel con una nueva serie de cortos y un look renovado.



24. Un año más tarde, en 2014, el artista británico Damien Hirst creó una obra de arte inspirada en Mickey Mouse como parte de su colección Spot, que fue objeto de una subasta benéfica de Christie's en Londres.

25. El ratón ha inspirado prendas y colecciones de diseñadores y marcas de todo el mundo como Marc Jacobs, Dolce & Gabanna, Castelbajac, Tommy Hilfiger, Zara, Pandora, Pull & Bear, Bershka, Mango, Forever 21, Desigual o GAP.