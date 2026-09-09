‘Zack y Cody’ dice adiós a un querido miembro de la serie infantil

Fecha de publicación: 9 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de septiembre de 2026

El guionista y productor estadounidense Jim Geoghan, cocreador de la popular serie infantil ‘Zack y Cody’, falleció el 6 de septiembre de 2026 en Los Ángeles a los 79 años.

La noticia fue recientemente confirmada por su hija Genevieve Geoghan a medios internacionales, según informaron El Financiero y RPP.

🕊️ Fallecimiento del creador de ‘Zack y Cody’

Jim Geoghan murió en Los Ángeles sin que se revelara la causa exacta de su deceso.

Su hija confirmó el fallecimiento a la prensa, mientras que reportes médicos previos señalaban que padecía demencia.

El productor alcanzó gran reconocimiento al crear en 2005 la serie ‘Zack y Cody: Gemelos en acción’ para Disney Channel.

La producción narra las travesuras de los hermanos interpretados por Cole y Dylan Sprouse en un hotel.

Si quieres profundizar en la evolución profesional de Dylan Sprouse y otras figuras infantiles de la televisión, te recomendamos leer nuestro análisis sobre el paso de las estrellas de Disney hacia producciones adultas.

Jim Geoghan, the creator of ‘The Suite Life of Zack & Cody,' has passed away at 79. pic.twitter.com/5QLBxjmibo — Pop Crave (@PopCrave) September 8, 2026

🎬 Carrera en televisión y nominaciones al Emmy

La serie ‘Zack y Cody’ le valió dos nominaciones al premio Emmy como Mejor Programa Infantil en 2007 y 2008.

Antes de este éxito, escribió guiones para comedias como ‘Three’s Company’, ‘Family Matters’ y ‘Silver Spoons’.

También creó la secuela ‘Zack y Cody: Gemelos a bordo’ y la película del mismo universo.

Para conocer más sobre el impacto de las grandes franquicias familiares y su transición de las pantallas infantiles al streaming, puedes consultar nuestro repaso por los éxitos de Disney y Pixar en la industria del entretenimiento.

🎭 Inicios en la comedia y el teatro

Jim Geoghan inició su trayectoria en los años 70 como integrante del trío de comedia Divided We Stand en Nueva York. Posteriormente se trasladó a Los Ángeles junto a su esposa Annie.

En el ámbito teatral, destacó por escribir la obra ‘Only Kidding’, representada en Off-Broadway. Le sobreviven su esposa Annie y su hija Genevieve.

Jim Geoghan creador de ‘Zack y Cody’; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Quién fue Jim Geoghan en la serie ‘Zack y Cody’? Fue el cocreador y productor ejecutivo de ‘The Suite Life of Zack & Cody’ (2005–2008), la exitosa sitcom de Disney Channel protagonizada por los hermanos Cole y Dylan Sprouse. ❓ ¿Qué otras series creó o produjo Jim Geoghan? Además de ‘Zack y Cody: Gemelos en acción’, cocreó su secuela ‘Zack y Cody: Todos a bordo’ (The Suite Life on Deck) y trabajó como guionista en sitcoms clásicas como ‘Cosas de casa’ (Family Matters) y The Facts of Life.

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