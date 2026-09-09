‘Zack y Cody’ dice adiós a un querido miembro de la serie infantil

Cocreador de la serie ‘Zack y Cody’, falleció a los 79 años en Los Ángeles, según confirmaron sus familiares.

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El guionista y productor estadounidense Jim Geoghan, cocreador de la popular serie infantil ‘Zack y Cody’, falleció el 6 de septiembre de 2026 en Los Ángeles a los 79 años.

La noticia fue recientemente confirmada por su hija Genevieve Geoghan a medios internacionales, según informaron El Financiero y RPP.

🕊️ Fallecimiento del creador de ‘Zack y Cody’

Jim Geoghan murió en Los Ángeles sin que se revelara la causa exacta de su deceso.

Su hija confirmó el fallecimiento a la prensa, mientras que reportes médicos previos señalaban que padecía demencia.

El productor alcanzó gran reconocimiento al crear en 2005 la serie ‘Zack y Cody: Gemelos en acción’ para Disney Channel.

La producción narra las travesuras de los hermanos interpretados por Cole y Dylan Sprouse en un hotel.

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🎬 Carrera en televisión y nominaciones al Emmy

La serie ‘Zack y Cody’ le valió dos nominaciones al premio Emmy como Mejor Programa Infantil en 2007 y 2008.

Antes de este éxito, escribió guiones para comedias como ‘Three’s Company’, ‘Family Matters’ y ‘Silver Spoons’.

También creó la secuela ‘Zack y Cody: Gemelos a bordo’ y la película del mismo universo.

Para conocer más sobre el impacto de las grandes franquicias familiares y su transición de las pantallas infantiles al streaming, puedes consultar nuestro repaso por los éxitos de Disney y Pixar en la industria del entretenimiento.

🎭 Inicios en la comedia y el teatro

Jim Geoghan inició su trayectoria en los años 70 como integrante del trío de comedia Divided We Stand en Nueva York. Posteriormente se trasladó a Los Ángeles junto a su esposa Annie.

En el ámbito teatral, destacó por escribir la obra ‘Only Kidding’, representada en Off-Broadway. Le sobreviven su esposa Annie y su hija Genevieve.

Jim Geoghan creador de ‘Zack y Cody’; más preguntas sobre el tema 

❓ ¿Quién fue Jim Geoghan en la serie ‘Zack y Cody’?

Fue el cocreador y productor ejecutivo de ‘The Suite Life of Zack & Cody’ (2005–2008), la exitosa sitcom de Disney Channel protagonizada por los hermanos Cole y Dylan Sprouse.

❓ ¿Qué otras series creó o produjo Jim Geoghan?

Además de ‘Zack y Cody: Gemelos en acción’, cocreó su secuela ‘Zack y Cody: Todos a bordo’ (The Suite Life on Deck) y trabajó como guionista en sitcoms clásicas como ‘Cosas de casa’ (Family Matters) y The Facts of Life.

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