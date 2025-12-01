La película ‘Demon Slayer: Infinity Castle’ continúa asombrando al mundo del anime con cifras históricas.

Este fenómeno no admite comparación dentro de la industria, pues se ha posicionado como la más exitosa de la historia, según información de AS.

Las impresionantes cifras de la película siguen en aumento, manteniéndose con un reciente estreno en China.

Por esta razón, se siguen publicando tráilers para cautivar a quienes ya la disfrutaron y a quienes aún no se unen a este suceso global.

🤩 ‘Demon Slayer: Infinity Castle’ Muestra un combate épico

El más reciente tráiler revela un espectacular duelo que ha dejado a los fans sin aliento. Muestra a Akaza, la Luna Superior Tres, en un combate crucial contra Tanjiro Kamado y Giyu Tomioka.

Esta batalla resulta impecable en lo técnico y se perfila como inolvidable. AS resalta que la intensidad de este enfrentamiento justifica totalmente la experiencia de verla en la gran pantalla.

🎬 Una película que se resiste a dejar el cine

‘Demon Slayer: Infinity Castle’ se estrenó en Japón el pasado mes de julio, llegando a la mayoría de países en septiembre.

Su llegada a China en noviembre demuestra que el recorrido en la pantalla grande sigue vigente.

Casi medio año después de su debut original, los fans aún esperan la confirmación de su lanzamiento para el hogar.

🏆 El logro que la pone en la cima

La primera parte de la trilogía ha roto numerosos récords desde su estreno. Su más reciente logro es una prestigiosa nominación a los Astra Film Awards 2025.

La película compite en la categoría de Mejor Película Animada, un hito reportado por Crunchyroll. Este éxito la ratifica como la película de anime más taquillera del mundo.

💫 ¿El Comienzo de una Leyenda?

‘Demon Slayer: Infinity Castle’ se medirá con otros grandes títulos en los Astra Film Awards 2025. El evento de premiación se realizará en Los Ángeles, California, el viernes 9 de enero de 2026.

La producción del filme está a cargo del director Haruo Sotozaki y el estudio Ufotable. Akira Matsushima es el Director Jefe de Animación, con música de Yuki Kajiura y Go Shiina.

